La Marruecos de Abde, de nuevo titular, cierra su fase de clasificación al Mundial con pleno de victorias

El bético Abde repitió titularidad con Marruecos este martes en el duelo contra Congo disputado en el Moulay Abdellah Sports Complex de Rabat en un partido que terminó con victoria de los locales por 1-0 gracias al tanto de En-Nesyri ... en la segunda parte.

El choque, de la última jornada de las eliminatorias africanas para el Mundial 2026, resultaba intrascendente para ambas selecciones, con Congo ya sin posibilidades y los Leones del Atlas clasificados desde hace tiempo para la cita de Estados Unidos, México y Canadá, invictos en su grupo y con pleno de victorias (8).

El extremo verdiblanco Abde, uno de los puntales ofensivos del combinado marroquí e indiscutible para su seleccionador Walid Regragui, disputó 65 minutos de partido, momento en que fue sustituido por el futbolista del Torino Adam Masina, ya con 1-0 en el marcador.

Abde también fue titular y disputó 70 minutos en el encuentro amistoso de Marruecos ante Baréin de la noche del pasado jueves. Ya emprende la vuelta a Sevilla para preparar con el Betis la importante cita del sábado en el campo del Villarreal. Su compatriota Amrabatlo espera en la ciudad deportiva, donde este mismo martes ha comenzado a tocar balón sobre el césped dispuesto a llegar al partido de La Cerámica.