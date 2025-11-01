1N-2005: El día que el Betis tumbó a Mourinho: «Papá, pero si son leyendas del FIFA»

En el Día de Todos los Santos de 2005 el Betis cerró una de las noches más especiales de su historia. 20 años han transcurrido desde aquella victoria sobre el gran Chelsea de José Mourinho, que se plantó invicto en el coliseo heliopolitano para ... marcharse con una derrota que frenó la soberbia de su entrenador. Un golazo de Dani, el héroe de Triana, en medio de un ambiente inolvidable. «El ruido era ensordecedor», rememora Victoriano Rivas, Nano, el otro lesionado de aquella noche que elevó el orgullo del Betis en la Liga de Campeones, aunque el coste se mostraría después como excesivamente elevado. «Parecía una cancha de baloncesto, no viví nada igual», añade Coke Contreras, que dejó su portería a cero en aquella noche para el recuerdo.

Había comenzado mal la temporada en la Liga aquel Betis de Lorenzo Serra Ferrer. Apenas meses después de levantar la Copa del Rey en el Vicente Calderón y clasificarse para la previa de Champions, el equipo verdiblanco se fue metiendo en problemas. Si agosto resplandeció por aquellos goles de Ricardo Oliveira, decisivos para eliminar al Monaco, en el torneo liguero costaba arrancar y, además, el sorteo de la máxima competición continental no fue benévolo con los verdiblancos. El Liverpool, vigente campeón europeo, el Chelsea, un todopoderoso en crecimiento de la mano de Roman Abramovich y Mourinho, y el Anderlecht, el campeón belga con estrellas emergentes como Vincent Kompany. A la derrota en el estreno ante el 'Spanish Liverpool' de Rafa Benítez (1-2), le siguió la victoria en Bruselas con exhibición de Joaquín. Pero la dura derrota ante el Chelsea en Stamford Bridge (4-0) dejó secuelas y apenas tres días después los verdiblancos encajaron un sonrojante 5-0 en La Rosaleda, que tampoco se levantaría con la visita del Real Madrid (0-2). En ese contexto llegó el duelo en Heliópolis ante el todopoderoso Chelsea, que acumulaba triunfos por doquier. «Vamos a ganar en el campo del Betis», dijo Mourinho, convencido del potencial de aquel equipo de estrellas.

«No se puede explicar bien, el ambiente que se generó el estadio nos hizo creer que éramos imbatibles» Coke Contreras Exportero del Betis

«Cuando le he dicho a mis hijos que me ibas a llamar para hablar de ese partido se han puesto a repasar las alineaciones y me han dicho: 'Papá, pero si todos son ahora leyendas del FIFA'. Era un equipazo», cuenta Nano para resaltar la nómina de futbolistas de primerísimo nivel con los que contaba Mourinho. Un Chelsea construido a golpe de talonario y que meses antes había intentado llevarse a Joaquín, por quien dejó una negociación ultimada que sólo se rompió a última hora por las reticencias del portuense a marcharse a Inglaterra. «Es un fantástico jugador», había señalado el propio Mourinho a la prensa sevillana durante aquellos partidos. Pero el portugués quizá no esperaba lo que se iba a encontrar en su visita el estadio del Betis.

Ficha técnica Betis Contreras; Varela, Juanito, Nano (Castellini, 20'), Melli; Joaquín, Rivera, Arzu, Edu; Capi (Fernando, 84') y Oliveira (Dani, 25')

Contreras; Varela, Juanito, Nano (Castellini, 20'), Melli; Joaquín, Rivera, Arzu, Edu; Capi (Fernando, 84') y Oliveira (Dani, 25') Chelsea Cech; Ferreira, Ricardo Carvalho, Terry, Gallas, Essien, Makelele, Lampard; Cole (Wright-Phillips, 46'), Gudjohnsenn (Drogba, 46') y Robben (Duff, 65').

Cech; Ferreira, Ricardo Carvalho, Terry, Gallas, Essien, Makelele, Lampard; Cole (Wright-Phillips, 46'), Gudjohnsenn (Drogba, 46') y Robben (Duff, 65'). Gol 1-0 m. 28: Dani.

1-0 m. 28: Dani. Árbitro Alain Hamer (luxemburgués). Amonestó a Contreras, Varela, Melli, Capi, Dani, Cole, Robben, Duff, Drogba y Wright-Phillips.

Alain Hamer (luxemburgués). Amonestó a Contreras, Varela, Melli, Capi, Dani, Cole, Robben, Duff, Drogba y Wright-Phillips. Incidencias Cuarto partido del grupo G de la fase de grupos de la Liga de Campeones disputado en el estadio Manuel Ruiz de Lopera ante unos 50.000 espectadores.

«Ya desde el día antes había mucha expectación y luego se llenó el campo. En el calentamiento cuando veías el mítico balón de la Champions y posando con los niños, el ruido era ensordecedor. Se palpaba que sería una noche especial y que teníamos un reto esperando. El ambiente que se vivió en el campo fue especialmente ruidoso, siempre lo es el campo del Betis, pero ese día lo fue más», recuerda Nano sobre cómo se vivió aquel histórico encuentro. «La afición no sólo fue el número 12, sino también el siete, el ocho y el nueve, por la manera con la que se volcó con el equipo. Tengo muy buenos recuerdos de mis etapas en el Betis , pero en ese día la comunión entre la grada y los jugadores fue absoluta», confiesa Lorenzo Serra Ferrer, que destaca ese comportamiento de la afición bética para sostener la ventaja adquirida por el gol de Dani. «No se puede explicar bien, pero el ambiente que se generó en el estadio nos hizo creer que éramos imbatibles. Es como si tuviéramos cuatro pulmones para correr, fue increíble. La gente pisando el suelo y haciendo un ruido que parecía una cancha de baloncesto. No he vivido nada igual y mira que he tenido derbis, clásicos y noches europeas», expone Contreras, que se emociona hablando de aquel encuentro: «Recuerdo ese partido como una de las mejores noches de mi carrera. Fue ganarle a aquel Chelsea de Abramovich y Mourinho, pero también una noche con magia. Se hizo el partido perfecto para ganarle a un rival así».

Precisamente, la lesión de Oliveira provocó que entrase en acción Dani, el autor del tanto que sirvió para levantar la Copa del Rey 28 años después, y que repitió gesta ante ese Chelsea de las estrellas apenas tres minutos después de saltar al césped. Nadie mejor que él para recordar aquella jugada. «Llevaba poco tiempo en el campo cuando llegó la opción. Capi desbordó por la izquierda y centró, Edu la dejó pasar, y yo la recibí. Puse un poco el cuerpo y tuve la suerte de que Cech iba saliendo y se la metí por el palo», rememora el trianero, que se revolvió dentro del área para rematar con la zurda pese a la oposición de dos defensores tan contundentes como Terry y Gallas. «Para todos los que estuvimos fue inolvidable. Yo salí al banquillo en la segunda parte y por cómo fue el partido fue una noche tremenda», añade Nano. «Fue un partido en el que salió todo redondo. Pude salir de inicio con muchos canteranos y tuve la suerte de dar ese pase a Dani. Cada vez que se habla del partido y aparece esa imagen me vienen recuerdos únicos», rememora Capi, que había vuelto al fútbol tras una etapa complicada: «Tuve una lesión importante que me apartó de jugar muchos meses y empezar ese año y con la Champions era como comenzar de nuevo. Fue un partido mágico, con el campo a reventar y ante el mejor equipo de Europa en ese momento. Era un equipazo que iba arrasando».

El coste de las lesiones

No todo fue color de rosas aquel 1 de noviembre. Apenas 25 minutos de partido habían transcurrido cuando el Betis ya había agotado dos cambios por las dolencias de Nano y Oliveira. «Para mí fue jodido salir de titular y a los 20 minutos caer lesionado. Tengo muy fresco el recuerdo de cómo se produjo. Fue una jugada con Essien, lo encimé por detrás, él tapaba el balón y yo le meto el pie con la mala fortuna de que hago palanca con el cuádriceps y su glúteo y me lesioné el lateral interno. En esa eliminatoria Miguel Ángel y Oliveira se rompieron el cruzado, más la mía. Ahí se ve la potencia física de esos equipos», señala Nano sobre cómo se produjo su lesión.

Lorenzo Serra Ferrer se acerca a Oliveira, que es retirado en camilla ABC

«La pérdida de Ricardo... Era un jugador vital para nosotros, sólo hay que recordar aquella previa de Champions ante el Mónaco. Era un jugador top de aquella época. Teníamos a Edu, Joaquín, Fernando, pero perderlo a él nos hizo mucho daño», señala el defensa sobre lo que supuso la grave rotura del brasileño en aquella temporada que se iría complicando. «Perdimos a Nano y, sobre todo, Ricardo, que en aquellos tiempos era nuestro referente, pero el equipo no se resintió», agrega Contreras, que disputó ese único partido con el Betis en la Champions, ya que una lesión en un dedo en el entrenamiento previo al partido en Anfield lo dejó en el dique seco.

La anécdota de Lopera

La visita del Chelsea no sólo fue un acontecimiento por las estrellas que colocó sobre el césped o el 'The Special One' del banquillo. En el palco apareció el mismísimo Roman Abramovich, que llegó a Sevilla un día antes entre un enorme dispositivo de seguridad. Allí lo recibió Manuel Ruiz de Lopera, que después del encuentro, y exultante por el resultado, relató a su manera lo sucedido en esas conversaciones entre los dirigentes.

Lopera saluda a Peter Kenyon con Roman Abramovich justo detrás ABC

«Recuerdo lo que nos dijo Lopera sobre Rivera, que el ruso le preguntó por el 'chiquitito'. El presidente del Chelsea se enamoró de Rivera», cuenta entre risas Nano, que vivió más de una situación diferente con el entonces dirigente bético. «Los mejores fichajes que ha hecho el Betis es que no ha vendido ningún jugador. Ha habido ofertas por Oliveira, por Edu, por Joaquín y estaban muy cerquita los que habían hecho la oferta y, sin embargo, les dijimos que no. Se volvieron a ir encantados con otro jugador. El ruso me dijo: '¿ustedes vender chiquitito?' Yo no sé quién es», señaló entonces Lopera con una media sonrisa.

«Lopera siempre se ponía feliz cuando las cosas salían bien y esa noche lo merecía», sentencia Contreras, el portero de aquella noche de hace dos décadas en la que el Betis tumbó al Chelsea de José Mourinho.