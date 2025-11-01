Suscríbete a
1N-2005: El día que el Betis tumbó a Mourinho: «Papá, pero si son leyendas del FIFA»

El equipo verdiblanco venció con el histórico gol de Dani en una noche de Champions para el recuerdo

Dani remata ante Gallas y Terry para anotar el gol del Betis
Samuel Silva

En el Día de Todos los Santos de 2005 el Betis cerró una de las noches más especiales de su historia. 20 años han transcurrido desde aquella victoria sobre el gran Chelsea de José Mourinho, que se plantó invicto en el coliseo heliopolitano para ... marcharse con una derrota que frenó la soberbia de su entrenador. Un golazo de Dani, el héroe de Triana, en medio de un ambiente inolvidable. «El ruido era ensordecedor», rememora Victoriano Rivas, Nano, el otro lesionado de aquella noche que elevó el orgullo del Betis en la Liga de Campeones, aunque el coste se mostraría después como excesivamente elevado. «Parecía una cancha de baloncesto, no viví nada igual», añade Coke Contreras, que dejó su portería a cero en aquella noche para el recuerdo.

