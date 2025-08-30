Suscríbete a
El United enreda y bloquea más al Betis en la negociación por Antony

El club inglés se desatiende de pagar una cantidad que le corresponde al brasileño y sus agentes y deja en el alambre la operación a menos de 72 horas del cierre del mercado

El Betis y el United frenan las negociaciones por Antony

Antony, en el transcurso del Girona-Betis de LaLiga 24-25
Antony, en el transcurso del Girona-Betis de LaLiga 24-25

Samuel Silva y Mateo González

El culebrón del fichaje de Antony sigue abierto. Pese a que desde Inglaterra se ha anunciado que el Manchester United acepta las condiciones de la última oferta del Betis, la realidad es que el acuerdo entre todas las partes no está cerrado ... y ni siquiera cercano aunque todo está abierto. Un importante y millonario fleco de la operación mantiene bloqueada la negociación desde la mañana del viernes e incluso provocó que ayer por la tarde la dirección deportiva verdiblanca tomara la decisión de reactivar las alternativas que tenía sobre la mesa para reforzar la banda derecha del equipo.

Descarga la app