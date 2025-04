Yassin Fekir se marcha cedido a la Balona y activa la operación salida del Betis Deportivo

Ya es oficial la cesión de Yassin Fekir , que jugará la temporada venidera en la Balompédica Linense en una operación que no incluye opción de compra. Estos días tanto Betis como el conjunto gaditano han ultimado los detalles acerca de cómo se pagará ... la ficha del joven futbolista francés, y Yassin Fekir seguirá compitiendo el curso que viene en Primera Federación, de donde venía de jugar con el Betis Deportivo hasta que se consumó el descenso del segundo equipo verdiblanco.

Fekir, de 25 años, ya fue cedido en cuanto pisó Sevilla, allá por 2019, donde jugó en el Guijuelo de Segunda división B. De ahí pasó al Betis Deportivo, desde donde promocionó directamente al primer equipo, tomando la ficha que había dejado libre en invierno Sanabria cuando se marchó al Torino. Pero nunca llegó a debutar el centrocampista en el primer equipo del Betis, y se decidió que lo mejor para su progresión era que volviera al filial verdiblanco. Ahí ha tenido momentos de irregularidad, que o bien han sacado a relucir toda la calidad que atesora, con una visión de juego y una facilidad para jugar entre líneas, amén de un buen disparo, o no conseguía sacar todo el potencial que tenía, quedándose en no pocas jornadas en el banquillo que por entonces ya dirigía Pablo del Pino.

YASSIN FEKIR 2023 🇫🇷 📝



A la #RBL le complace anunciar la incorporación hasta 2023 en calidad de cedido del media punta francés Yassine Fekir, quien proviene del Real Betis Balompié.



Bienvenido!✍️☑️🤍🖤 🪄🧔🏻@FekirYassin



➕ℹ️ https://t.co/HAz46Y8WoT#GenéticamenteBalono🧬 pic.twitter.com/7CqyHN6yCW — Real Balompédica Linense (@RBL1912) August 17, 2022

Mizzian, Bandaogo y Sibo, los siguientes

No será la cara de Yassin Fekir la última que se despida recién iniciada la segunda quincena de agosto. Junto al hermano de Nabil, se espera que digan adiós tanto Mohamed Mizzian, delantero del filial bético, que podría tener en el Algeciras su próximo destino, cuyo interés avanzó Europa Sur , primero, e informó luego de su fichaje el medio local Algeciras Al Minuto . Mizzian , que fue renovado en noviembre de 2021 por el Betis, no llegó a hacerse con la titularidad ni en los últimos choques de Manel Ruano, ni se reveló ante algunas suplencias de Raúl, ya de la mano de Pablo del Pino. A eso se sumó una grave sanción de seis partidos con el equipo ya descendido, y sin haber jugado un minuto en aquel partido. Dos partidos por protestas al colegiado y cuatro por lanzarle una cinta al cuarto árbitro e insultarlo gravemente. Razones que pueden haber explicado que el Betis haya cambiado de opinión acerca de un jugador que tuvo, como mejores momentos, el conocido gol al Córdoba en El Arcángel que metió al Betis Deportivo en el play off de ascenso a Segunda división.

Por su lado, también saldrá Abdoul Bandaogo , aunque habrá que ver si es como cedido o en forma de traspaso, porque el pivote burkinés fue adquirido en propiedad por el Betis a principios de año, firmando hasta 2025. Lo que sí ha podido conocer ABC de Sevilla es que su próximo destino podría ser el Cornellá. También habrá que estar pendientes de la más que probable salida de Kwasi Sibo, que también negocia con otro equipo su posible fichaje, y así dejar vía libre a más canteranos para que completen la renovada plantilla de Aitor Martínez. Los próximos amistosos del filial, que sigue preparándose esta pretemporada, serán este jueves 18 ante el Europa, a falta de confirmación oficial por parte del club, el sábado 20 de agosto contra el Villanovense y el domingo 28 de agosto contra el Montijo. Luego ya todo será preparar de la mejor manera el estreno ante el Cartagena B en Murcia.