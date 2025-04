La Roma hace oficial el fichaje de Aouar

AS Roma

Houssem Aouar no será futbolista del Real Betis. La AS Roma, actual subcampeón de la UEFA Europa League, ha hecho oficial este domingo la contratación del talentoso centrocampista ofensivo nacido en Lyon y con nacionalidad argelina para las próximas cinco temporadas, es decir, hasta final de junio del año 2028. El interés del Betis por Aouar fue una realidad, pero, pese a que personas de su entorno más cercano estuvieron de visita en Sevilla invitadas por el Betis y Nabil Fekir para conocer la ciudad, el club y las instalaciones actuales y futuras de la entidad, su posibilidad de fichar por el conjunto verdiblanco se ha visto imposibilitada por las cantidades económicas en las que se movía la operación, principalmente en el salario que el jugador había solicitado, ya que traspaso no había que pagar al Olympique de Lyon al quedar libre a partir del 1 de julio.

El Betis ya quiso incorporar a Aouar en el mercado de verano de la pasada temporada 2022-23 queriendo aprovechar el hecho de que el franco-argelino quedaba libre al término de la misma, en una fórmula muy parecida a la que hizo el club verdiblanco con Fekir también con el Olympique Lyonnais. Pero en aquel momento la operación no tenía encaje posible para la entidad verdiblanca.

Se quiso esperar, manteniendo un contacto cercano con el jugador, sus agentes y su entorno más cercano, de ahí la visita hace unos meses a la capital hispalense, al avance de la temporada para tener viva la posibilidad de acometer el fichaje a partir del 1 de enero, fecha en la que los jugadores que quedan libres pueden empezar a negociar con el club que quieran, pero finalmente la Roma ha colmado las exigencias económicas del futbolista y Aouar se ha decantado, como parecía según algunas informaciones de las últimas semanas, por el equipo subcampeón de la UEFA Europa League

Aouar: «Ha sido una elección fácil para mí»

"He elegido a la Roma porque para mí era el proyecto adecuado, tiene muchos grandes jugadores. Es un gran equipo y también los aficionados son únicos. Es un gran club con una gran historia. He hablado con la Roma y con Tiago Pinto desde hace un año y ellos han mostrado un gran interés en mí y la decisión ha sido fácil", comentó el futbolista sobre las otras propuestas que ha tenido sobre la mesa.

