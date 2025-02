Raúl, un goleador hambriento suelto por Miranda de Ebro

El Betis confía plenamente en que la mejor opción para el salto definitivo al fútbol de élite de Raúl García de Haro sea el Mirandés. El club verdiblanco se mantenía a la espera el pasado fin de semana de recibir la documentación firmada ... de esta operación, y este lunes se ha sellado definitiva y temporalmente la cesión del pichichi del filial bético al conjunto de LaLiga Smartbank para la 2022-23, donde saldrá en calidad de préstamo sin opción de compra para regresar una campaña después al Betis, emulando a otros canteranos que buscaron madurar su suerte fuera y volvieron siendo mejores, como Edgar en Oviedo o Rober en Gran Canaria.

El remate es un mero trámite toda vez que se deshojan las últimas páginas del mes de junio, donde Raúl apura sus vacaciones antes de arrancar desde el minuto cero la pretemporada con el equipo burgalés. Eso ha sido fundamental de lado del jugador para creer en la nueva puerta que se le abre. Y la confianza del club en la figura del canterano bético es tal que no le han perdido de vista desde hace meses, con un seguimiento especial que le ha transmitido personalmente el propio Joseba Etxeberria , técnico del cuadro rojillo y exjugador del Athletic de Bilbao, de manera conjunta con la dirección deportiva que lidera Chema Aragón. De forma que ahora se hace efectiva la apuesta que ya se olía el verano pasado, pese a que el ariete que terminó llegando como punta revelación fue Sergio Camello, quien ahora hace las maletas y es el propio Raúl quien lo sustituye.

Paciencia, trabajo y superación

Encuentra el Mirandés en Raúl la serena determinación de un delantero que este curso ha tenido la temporada más difícil en sus 21 años de vida. El director de la cantera del Betis, Miguel Calzado, fue el encargado de captarle personalmente en el año 2019, y tras un ascenso meteórico tanto en el División de Honor juvenil, con decenas y decenas de goles a sus espaldas (33), un debut en Primera división de la mano de Rubi y otras tantas dianas vitales para el crecimiento del Betis Deportivo de Manel Ruano (20 en la 2019/2020 y 13 en la 2020/2021), con dos saltos de categoría incluidos, el de Olesa de Montserrat ha visto reducida su cuota goleadora que asombró a toda Segunda división B, pasando a otras 6 unidades esta última campaña que de alguna forma también dibujan la falta de caudal ofensivo del filial verdiblanco, que ha tenido serios problemas en todas sus líneas de los que jamás logró recuperarse, ni con el relevo de Pablo del Pino.

A esa situación de clara superación se suma su truncada salida al Ibiza de Paco Jémez , que estaba pactada en invierno, y que no terminó de fructificar después de que el Betis no consiguiese cerrar a un atacante que lo relevase. De dicha firma, Raúl al menos sacó en ventaja, al igual que el Betis una ampliación contractual que ahora le permite hacer este movimiento, porque su nuevo horizonte marca 2025. Si caben más desdichas en el zurrón de su infortunio de cara a gol, y otro tipo de circunstancias a las que no ha estado acostumbrado el delantero verdiblanco desde que llegó a Heliópolis es la compleja lesión ocular que lo mantuvo apartado de los terrenos de juego, y que le sucedió tan sólo horas después del mazazo emocional que supuso no poder dar el salto a la liga de plata del fútbol español desde las primeras fechas del presente 2022.

Raúl siempre ha reclamado públicamente desde hace un tiempo tener más oportunidades en el ataque de un primer equipo que cada día está más caro, a sabiendas de la gran competitividad que demuestran los goleadores actuales que gestiona y dosifica Manuel Pellegrin i . El técnico chileno no ha sido ajeno en ningún momento a la situación del canterano y a su crecimiento, y cuando Raúl hacía casi las maletas rumbo a la isla ibicenca, volvió a reclutarlo a los entrenamientos y a algunas convocatorias para que al menos debutase en Copa del Rey, aunque fueran cuatro testimoniales minutos los que disputara frente al Valladolid. El club tuvo el gesto de contar con él para todas las celebraciones fruto de la consecución del título y Raúl se sintió uno más antes, durante y después de la gran fiesta copera. Siguen siendo gestos de importancia para el camino de un jugador que el Betis renovó en el estadio Benito Villamarín porque sigue siendo, cuando llegó y ahora que se marcha una temporada, una apuesta clara de futuro y el futuro dirá qué ocurre en este nuevo capítulo de su trayectoria.