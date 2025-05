Salir al mercado, una vía abierta para Rui Silva y Dani Martín

La portería del Betis para la temporada 23-24 se confirmó el pasado lunes con la continuidad de Claudio Bravo. No se ha tratado de una renovación como tal porque se ha producido tras cumplir el guardameta chileno diversas cláusulas estipuladas en el contrato de ... ampliación firmado el pasado verano de 2022 entre el meta de Viluco y la entidad heliopolitana. Pero este asunto afecta directamente al rendimiento y la situación personal de los otros dos porteros que tiene Manuel Pellegrini a sus órdenes en la primera plantilla verdiblanca, Rui Silva y Dani Martín. Es cierto que ambos guardametas se encuentran muy a gusto en el club verdiblanco y en la ciudad de Sevilla, pero la confianza que le ha dado Pellegrini a su compatriota bajo los palos puede provocar en este mercado de verano de fichajes previo a la nueva campaña en ciernes que una salida al mercado si sus situaciones no cambian. Es verdad que cada uno tiene un contexto particular, con diferentes razones, pero comparten un denominador común, que no es otro que mejorar su aportación y participación individual en el Betis, algo que si no se produce tras la continuidad de Bravo les llevará a escuchar ofertas. Todo es tan cierto como que hasta ahora ninguno de los dos no han recibido ninguna propuesta seria que les haga cambiar de aires en este mercado que se abre dentro de pocos días.

El portero asturiano quizás es el que más fácil puede tener su decisión al tratarse de que en el órden de preferencias para Pellegrini y su cuerpo técnico es el tercer guardameta, hecho que además tiene importancia al entrar el gijonés en su último año con contrato en vigor con el Betis, así que el cercano zoco veraniego es el último con el que el conjunto heliopolitano también podría sacar alguna tajada con su salida. Este periódico contactó hace unos días con el entorno más cercano de Dani Martín y, aunque es verdad que no se han producido movimientos importantes hasta el momento, este próximo mercado veraniego previo a la disputa del campeonato 23-24 se afronta por parte del meta con tres escenarios principales: entablar con el Betis una negociación que derive en una salida, ya sea en forma de cesión o con un traspaso que sea beneficioso tanto para él como para la entidad; aguantar esta próxima campaña como tercer portero sin mejorar su contrato y marcharse libre el próximo verano; o quedarse como segundo guardameta. Es el principal deseo de Dani Martín, mejorar su situación en el conjunto verdiblanco. Si este cambio no se produjera, como informamos, estará abierto a escuchar propuestas para abandonar la disciplina verdiblanca. El caso de Rui Silva es distinto en cuanto a temporadas de vinculación con el Betis. El portero de Maia firmó como agente libre con el conjunto heliopolitano en el verano de 2021 un contrato por cinco temporadas, es decir hasta el 30 de junio de 2026. En estas dos campañas a las órdenes de Pellegrini no se ha hecho en ningún momento con el puesto de titular, dado el predicamento que para el técnico santiaguino tiene Claudio Bravo, al que ha alineado casi siempre en los partidos más importantes, véase los derbis ante el Sevilla, en la Supercopa de España frente al Barcelona, en la final de la Copa del Rey, en partidos ante el Real Madrid y el Atlético de Madrid... Todo ello ha provocado que, internacionalmente, se le vea como el portero suplente del Betis y, en lo individual, le ha hecho perder el sitio en la selección portuguesa, ya que no acudió al Mundial de Qatar ni ha vuelto a ser citado tras la cita mundialista para los partidos de clasificación correspondientes a la próxima Eurocopa de 2024 quese disputará en Alemania. Desde el entorno de Rui Silva aseguran a este periódico que el portero está contento y a gusto en la ciudad y en el club heliopolitano, que colma sus pretensiones económicas y también deportivas al tratarse de un equipo que está compitiendo en Europa desde su llegada y que lo seguirá haciendo la próxima campaña. Pero no es menos cierto que le gustaría hacerse con ese puesto de titular ya que entiende que está participando de una rotación con Bravo poco justa. Su relación con el meta chileno es muy buena y también con Pellegrini y el cuerpo técnico. Se trata de la inquietud antes de comenzar una nueva temporada de dos piezas del plantel, siendo la del portero portugués el que mejor rédito económico podría dejar. Noticias relacionadas Guardado y Bravo, continuidad ya escrita

