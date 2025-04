Miranda: «Estábamos deseando que Álex Moreno se quedara»

Junto a Marc Bartra ha estado presente en la inauguración de la tienda oficial del Real Betis en el centro comercial Lagoh de Sevilla capital el lateral zurdo Juan Miranda. Al futbolista de Olivares, como no podía ser de otra forma, se le ha preguntado por la decisión tomada por Álex Moreno de rechazar la posibilidad de marcharse al Nottingham Forest de la Premier League y mantenerse en la primera plantilla del conjunto verdiblanco para la próxima temporada.

Miranda, el jugador que comparte posición y compite por un puesto con Álex Moreno, ha valorado que «la verdad es que estábamos deseando de que se quedara. Al fin y al cabo, la pasada temporada fue un jugador muy importante. Viene bien para mí como para la plantilla, porque da un salto de nivel como demostró la pasada campaña. ¿Aprender de él? Sí, intento cada temporada ir a más. Es verdad que soy joven, intento aprender mucho de Álex, él es mayor que yo y es de mi misma posición. Es un gran jugador».

Cuestionado por el objetivo de la temporada, que para el Betis comienza el lunes recibiendo al Elche en el Benito Villamarín a partir de las 21.30 horas, Miranda comentó que «nuestro lema con Pellegrini es ir partido a partido, tenemos un equipo para hacer cosas bonitas. No hay que pensar en ser campeón, sino como la temporada pasada, partido a partido y resultados».

Por último, sobre los compañeros no inscritos, el de Olivares comento que «creo que no es tema de los jugadores, es un tema del club. Se están haciendo todas las gestiones posibles para que no haya problemas, pero no es tema nuestro, es más de club», concluyó.