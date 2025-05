El Mallorca pregunta por el bético Juanmi

Desde las Baleares se ha generado interés por uno de los atacantes béticos. Según ha avanzado a través de Twitter Enric Canyellas (@ThierryEnric14), el Real Betis se encontraría en negociaciones con el RCD Mallorca por el traspaso de Juanmi . El jugador de 30 años ha perdido protagonismo en el conjunto verdiblanco y saldría en busca de nuevas oportunidades.

Con 27 partidos disputados y únicamente 4 goles y una asistencia en su haber, el extremo natural de Coín (Málaga) ha estado muy lejos en la presente temporada de su mejor versión. La lesión de tobillo a comienzos de septiembre en un partido de la Europa League en Helsinki, que provocó su paso por el quirófano y tres meses en el dique seco, fue clave en su rendimiento de la campaña recién concluida. Tras anotar nada menos que 16 goles y conseguir 5 asistencias en la temporada 21-22, las lesiones y la baja confianza del entrenador tras la irrupción del canario Ayoze han propiciado la bajada en protagonismo de un jugador que ha demostrado tener una conexión especial con el gol. El RCD Mallorca cuenta hasta el momento con un único extremo en sus filas y habría pensado en el malagueño como un jugador al que recuperar y utilizar a corto plazo.

🚨EXCL. El Mallorca se encuentra en negociaciones avanzadas con el Betis por Juanmi, extremo izquierdo del club verdiblanco. A la espera de más detalles. #Transfers #RCDMallorca https://t.co/ZZL8CTfRaN pic.twitter.com/lrnskgXE7E — Enric Canyellas (@ThierryEnric14) June 28, 2023

Con contrato hasta el año 2026 y con la competencia creciente de jugadores como Luiz Henrique o la estrella de la sub 21 Rodri, así como con Ayoze Pérez, los minutos y el papel que podría quedarle al ex jugador de Real Sociedad y Málaga no serían los deseados por su parte, de ahí que se abra la opción de una salida.