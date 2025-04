Desfile de agentes y jugadores en el Villamarín para reajustar salarios y ayudar a la inscripción de Willian José

Entre la tarde de ayer martes y el mediodía de hoy, miércoles, se ha producido un verdadero desfile de agentes y jugadores de la primera plantilla del Real Betis por las oficinas del Benito Villamarín para tratar el reajuste de sus salarios con el objetivo de abrir el hueco suficiente para la inscripción de Willian José en LaLiga dentro de los márgenes del límite de gasto. El esfuerzo del grupo verdiblanco es muy significativo con el club y con su compañero en esta difícil situación con la meta de poder mantener el potencial deportivo y aspirar a las más altas cotas en esta temporada tras el sobresaliente nueve de nueve en las primeras jornadas.

Los pesos pesados del plantel y otros jugadores han ido pasando para hablar con los responsables del club y los encargados del departamento financiero para firmar la reestructuración de sus contratos de cara a que los sueldos que han de percibir se configuren de manera que pueda rebajarse ahora el límite de gasto en plantilla y permita la inscripción de Willian José, aunque también depende de salidas como las de Rober y Loren, principalmente.

El goteo de futbolistas y de representantes ha sido incesante en estos dos días tras alcanzar el acuerdo con la plantilla para que diera este paso solidario con su compañero. Y es que Willian José es el último que queda por tramitar su inscripción puesto que la de Bravo ya está totalmente arreglada con LaLiga y sólo a la espera de su formalización administrativa y con Camarasa no hay caso puesto que el acuerdo con el futbolista era para no dejarlo sin cobertura en su recuperación y aún no tiene plazos para volver al terreno de juego.

En el entrenamiento de esta mañana en la ciudad deportiva Luis del Sol ya se vio el cariño que el grupo le tiene a Willian José y que se ejemplificó en el abrazo que le dio Antonio Cordón, director general deportivo, en el inicio de la sesión.