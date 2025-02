El Betis agita el mercado en previsión de más ventas

El mercado de enero del Real Betis parecía que iba a ser tranquilo y va camino de revolución. No parece muy lógico en el equipo con una posición envidiable en todos los frentes, que va cuarto clasificado en LaLiga, a las puertas de ... unas semifinales de la Supercopa de España y en octavos tanto en LaLiga como en la Copa del Rey. Pero la situación económica se mezcla con el interés de varios equipos por jugadores relevantes con edad para aprovechar sus últimas oportunidades en el zoco de fichajes o que pueden marcharse en un futuro cercano sin dejar plusvalías en la entidad. Ello se une al trabajo desarrollado previamente por la dirección deportiva y ahora intensificado para atar cuanto antes a las opciones preferentes en el caso de que hombres como Guido Rodríguez, Borja Iglesias o Willian José se despidan en este mes de enero.

Así, Heliópolis es estos días un hervidero de ofrecimientos y llamadas de representantes y clubes para situar sus productos en la órbita bética. Tras el adiós de Álex Moreno al Aston Villa por 13,5 millones más variables que dejarían la operación por encima de los quince millones parece que la puerta de salida no se cerraría. Y por ello están saliendo tantos futbolistas vinculados al Betis en diferentes posiciones, porque el club está avanzando al mismo tiempo en operaciones que bien son excluyentes o complementarias para tomar una decisión final en función de cómo se formulen las ventas, si es que finalmente se concretan. Y de ahí el viaje de Antonio Cordón a Brasil . Porque el club no sólo negocia intensamente con Viña, de la Roma, para incorporarlo, sino que lo hace en varios frentes y en posiciones dispares.

Los jugadores con situaciones especiales en este mercado son principalmente Guido Rodríguez, Willian José y Borja Iglesias . El argentino, reciente campeón del mundo, acaba su vinculación con el Betis en junio de 2024 y el Betis ha citado a sus agentes, tras una reunión previa al Mundial en la que no se llegó a ningún acuerdo más allá de volver a tratar el tema, para estas semanas de enero. En previsión de que la estrategia del entorno del futbolista pueda ser aguantar otro mercado sin renovar y tener la sartén por el mango el próximo verano forzando al club a venderle por una propuesta inferior, el Betis ya escucha el interés de otros clubes y también se prepara para atar a su posible sustituto, que se considera una oportunidad de mercado.

En la delantera sucede que el interés del Atlético por Borja Iglesias se ha enfriado por la exigencia verdiblanca en el precio, por la salida en forma de cesión de Joao Félix y porque el futbolista no va a presionar para su marcha. Sin embargo, las puertas no están cerradas del todo hasta que el mercado finalice. El Betis le puso un precio que considera adecuado, alrededor de los 40 millones, para uno de sus pilares y que cumplirá 30 años en unos días. Si hay un comprador que se aproxime a esa cifra no hay que descartar nada. Para ello, y para el caso de Willian José, también trabaja el Betis con alternativas.

Y es que el brasileño no está dando el rendimiento esperado y en el mercado también se mueve su nombre para buscar un posible destino y dar entrada a un futbolista más joven que pueda generar plusvalía. Ocurre algo parecido con Loren y Montoya , aunque éstos no dejarían ingresos en la entidad y lo normal sería encontrar cesiones o pactar la rescisión.

En definitiva, un panorama de demasiados cambios en un equipo que funciona realmente bien pero también una necesidad de ajustar las cuentas antes del 30 de junio por la presión del límite de gasto de LaLiga superado desde hace varios años y pendiente de regularización y la seguridad de la dirección deportiva de poder encontrar en el mercado a futbolistas interesantes a buen precio como ocurrió con Luiz Felipe y Luiz Henrique , los dos fichajes más recientes.