Aouar, Ceballos y Bellerín: el proyecto como estrategia

El convencimiento que están mostrando Héctor Bellerín, Houssem Aouar y Dani Ceballos para vincular sus futuros al Real Betis está siendo uno de los asuntos más a tener en cuenta en este verano 2022 en el que el mercado de fichajes sigue sin desatarse a ... la espera del acelerón de este mes de agosto. Los tres han mostrado su adhesión total al proyecto del Betis para las siguientes temporadas, producto de diálogos con sus dirigentes deportivos que han sabido expresarles las líneas maestras de un porvenir en verdiblanco con sus servicios y con la ambición como hilo conductor. De esta forma, todos han ido rechazando diferentes propuestas de sus clubes actuales o de otros que se han interesado para mantener el compromiso con el Betis y esperar el tiempo necesario hasta que en verdiblanco encajen todas las variables y sean posibles sus contrataciones. Los tres finalizan sus vinculaciones con el Real Madrid, Arsenal y Olympique Lyonnais en 2023 y están en un escenario ideal para una salida con mucho fútbol aún en sus botas dado que están en la horquilla entre los 24 años de Aouar y los 27 de Bellerín.

En estos momentos, el futbolista que está más cerca de llegar al Betis es precisamente el lateral catalán. Resta una reunión entre sus agentes y el Arsenal para concretar su desvinculación, que ya avanzó Edu, director deportivo del club londinense, como la vía más lógica dado su salario y que no iba a contar para Mikel Arteta en su último año de contrato. Bellerín lo ha dejado claro a todo el que ha querido escucharle en el Arsenal: quiere salir para recalar en el Betis. El camino está trazado. Quedará libre para poder firmar con el conjunto verdiblanco varias campañas con un sueldo sensiblemente inferior al que tiene garantizado en este curso 2022-23 con el Arsenal. Su adhesión al Betis es inquebrantable. Ha rechazado propuestas de varios clubes italianos y españoles para esperar al Betis. Es la única instrucción que le ha dado a sus agentes. Sus guiños son constantes y los que hacen sus compañeros heliopolitanos, aún mayores. Borja Iglesias y Aitor son los principales generadores de estos gestos que indican que todo va sobre ruedas y Bellerín recuperará su sitio en el vestuario bético, eso sí, con un dorsal diferente dado que Luiz Felipe ha tomado el 19. Es posible que vista el catalán el 20 que ha dejado Lainez. Ya se verá. Mientras, lo que resta es que el Betis dé algunas salidas para poder inscribir a Bellerín debido al límite de gasto en plantilla que tiene aún sobrepasado.

Houssem Aouar ha vuelto con fuerza a la rutina del Olympique Lyonnais con su participación en los amistosos como el del pasado sábado ante el Inter pero con la idea clara de recalar en el Betis. El club verdiblanco ya hizo todo lo que debía con el futbolista yendo a reunirse con él a su domicilio en Lyon y acordando con el club francés los detalles de una posible transferencia. Sabe el Betis el precio y tiene muy avanzados los detalles con Aouar, convencido a través del proyecto bético y de la influencia de Nabil Fekir, que ha hablado con su excompañero señalándole las virtudes del crecimiento verdiblanco. Por Aouar se han acercado equipos potentes de la liga española e italiana tanteando la opción de contratarle, también de países árabes con contratos desorbitados. Pero el centrocampista ha dejado claro que va a esperar al Betis, ya que en Heliópolis le pidieron paciencia al tener que acometer alguna venta relevante para poder ajustar su entrada en el plantel con la inversión que supone su desembolso, en una operación que se mueve alrededor de los quince millones de euros.

Mientras, Dani Ceballos es el que ofrece más dudas en estos momentos. Eso sí, es el jugador que durante más tiempo ha hecho guiños ha hecho a la causa bética y también se ha declarado convencido de querer volver a su hogar heliopolitano en un momento clave de su carrera, a punto de cumplir los 26 años y a falta de una campaña para concluir su vinculación con el Real Madrid. Tanto Antonio Cordón como Alexis Trujillo han mantenido contactos permanentes con Ceballos para conocer sus sensaciones. El futbolista sí ha adoptado una postura más calmada en las últimas semanas una vez que se ha reintegrado a la disciplina del Real Madrid. No ha renovado su contrato y espera el movimiento final del Betis en el mercado para poder volver. El club blanco ha ido dejando claro que no quiere soltarlo gratis y así ha mostrado su posición con la salida de Borja Mayoral al Getafe, quien también acababa en 2023, por diez millones de euros. Para traer a Ceballos el Betis necesita espacio en la plantilla y liquidez. No se descarta que si se produce la llegada de Aouar sea una opción para el próximo verano pero las partes tratarán de que se cierre todo ahora y evitar que el utrerano sea víctima de la enorme competencia en el centro del campo madridista. Eso sí, Ancelotti no para de hacerle gestos para que se quede y le ha dado minutos de calidad en la pretemporada, que ha sabido aprovecharlos.