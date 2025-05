La Eurocopa de Rodri apunta a una mejora de contrato

La Eurocopa sub 21 que está jugando Rodri estos días con la selección española está en boca de todos. El joven mediapunta del Betis ha destacado sobremanera en los dos primeros encuentros del combinado que dirige Santi Denia. Tanto ha sido así que ha sido ... reconocido como el mejor futbolista primero contra Rumanía y después ante Croacia y ha recibido por parte de la UEFA el trofeo que le acredita como MVP de ambos encuentros. No es que el aficionado del Betis esté viendo a un Rodri distinto al que lo hace con la camiseta que luce el escudo de las trece barras, sino que, aunque en la última temporada recién finalizada ha jugado más partidos y ha acumulado más minutos de calidad, sino que es el propio jugador de Talayuela el que se está mostrando con mayor confianza sobre el terreno de juego, también por los galones que Santi Denia le ha dado en un grupo con jugadores de la talla de Gabri Veiga, Antonio Blanco, Abel Ruiz, Álex Baena o Sergio Gómez.

Es por ello que tanto el futbolista como el propio Betis están muy pendientes del campeonato que está jugando Rodri. En primer lugar, como es ya sabido, al ser un jugador de más de 23 años una vez que comience la nueva temporada 2023-24, el extremeño, que ya era un miembro de la primera plantilla del Betis a todos los efectos, deberá tener una ficha y un dorsal del primer equipo bético. Pero es que además, ABC de Sevilla ha podido conocer que una vez que finalice esta Eurocopa sub 21, ojalá que con España alzando su sexto título en la categoría y con el de Talayuela -y también Miranda- como uno de sus principales estiletes, el club verdiblanco y el jugador tienen previsto sentarse para tratar una mejora de contrato, en más años de vinculación (tiene vigencia hasta 2026 tras la renovación firmada con Antonio Cordón en octubre de 2021, como avanzaron este periódico y Alfinaldelapalmera.com), y aumento de salario y de cláusula de rescisión, valorada por su creciente rendimiento como futbolista verdiblanco.

En la entidad heliopolitana saben que Rodri, que ha ido ganando poco a poco más peso en los planes de Manuel Pellegrini, cuenta con el interés emergente, aunque sin concretarse ofertas oficiales todavía, de algunos clubes que desearían hacerse con sus servicios. El extremeño cuenta con una cláusula de rescisión de 40 millones de euros y en Heliópolis no quieren dejar pasar la oportunidad de que el joven jugador que pasó por tantas canteras del fútbol español y que se asentó definitivamente en la fábrica verdiblanca abandere a la nueva generación de futbolistas criados en los escalafones inferiores que estén dando el salto a la élite o lo vayan a hacer en un futuro próximo. De hecho, ese es el deseo prioritario.

Pero por otra parte no niegan en la planta noble del Villamarín la realidad que marca la situación económica de la entidad. El Betis, en los últimos mercados, ha tenido que desprenderse en forma de traspasos a la baja, para lo que se movía el mercado, de jugadores como Bartra o Álex Moreno y en los próximos días espera concretar la salida de William Carvalho, que liberará una cantidad importante en la masa salarial de la primera plantilla bética. Además, en el mundo del fútbol se está pagando caro por el futbolista joven y con futura revalorización -por ejemplo, el Villarreal está próximo a vender al Chelsea a Nicolas Jakcson (22 años, uno menos que Rodri) por una cantidad que puede superar los 30 millones de euros-. Con todos esos y casos encima de la mesa, no sería nada de extrañar que el movimiento de mejorar el contrato a Rodri tenga como horizonte un posible traspaso, pero obviamente, sabiendo que está cogiendo cartel de ser un activo importante, por una cantidad elevada que ayude también a la parte financiera de la sociedad heliopolitana.

Múltiples elogios

El rendimiento que ha ofrecido Rodri en los dos primeros partidos de la Eurocopa sub 21 ha hecho que hayan llegado múltiples elogios, algunos de ellos desde Madrid. En la rueda de prensa posterior al primer encuentro ante Rumanía, al talayuelano, que compareció junto a Santi Denia al haber recibido el primer galardón a MVP del choque, le preguntaron si esta generación podría llegar a convertirse en aquella de 1998, con Guti entre otros a la cabeza, que ganó el torneo continental de la categoría. El futbolista extremeño respondió que "ojalá pudiéramos a ser como ellos, todavía nos falta mucho. Esto es un comienzo y en lo que a mí respecta espero ser la mitad de Guti que para mí es un jugador fantástico". Al exjugador madrileño, le pusieron el vídeo con las declaraciones en El Chiringuito, programa en el que colabora semanalmente y no dudó en responder a Rodri: "Pero si es un crack, ¿Cómo dice eso? Va a ser muchísimo mejor que yo, claro que sí. Seguro que va a ser mucho mejor que yo. Tiene muy buena pinta. Tiene buen regate. Él dribla mejor que yo, es más rápido que yo. Somos jugadores diferentes. Él es más de banda, yo soy más mediapunta. Somos diferentes pero tiene una proyección tremenda", sentenció ex jugador del Real Madrid.