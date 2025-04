«Encontrado» el central, falta la disponibilidad económica

Durante la presentación de Rui Silva , el director general deportivo del Real Betis , Antonio Cordón , y también el presidente, Ángel Haro , respondieron a todas las preguntas que se le hicieron en relación a la planificación deportiva , centrada principalmente en conseguir la disponibilidad económica necesaria para acometer, al menos, la incorporación de un central , con un perfil definido y con experiencia en Europa , para tapar la marcha de Mandi . Eso es algo que ya todos los béticos sabían. Pero lo que quizás llamó la atención de la intervención de Cordón fue que el dirigente extremeño dijo que el futbolista en cuestión está localizado, lógicamente, sin ofrecer el nombre. Se deduce, por tanto, de las palabras del encargado de la parcela deportiva del conjunto heliopolitano que el club, no sólo el área deportiva que él comanda, ha trabajado y trabaja para que en cuanto se produzca una salida importante o varias salidas el central necesario se pueda anunciar.

Así las cosas, Cordón explicó que «el trabajo por parte de los profesionales del Betis y del consejo está realizado pero queda esperar a ver los márgenes que nos autoriza LaLiga con posibles ventas o salidas porque hasta que eso no se produzca no podemos avanzar donde ya tenemos nuestros objetivos. No sólo es Pellegrini, es el club y el consejo. Es un trabajo en equipo. Es el Betis. Como todos sabéis se marchó un defensa central que era el capitán (Mandi) y es una parte importante que tenemos que resolver. Las circunstancias es que tenemos claro cuál es el perfil, el trabajo está hecho, pero hasta que no se nos permita poder abrir hueco no podemos continuar. El jugador está encontrado y nos queda tener paciencia y a ver cómo el mercado va a evolucionando» .

El dirigente bético, así como el presidente, Ángel Haro , insistieron en la necesidad de vender , una situación en la que se encuentran gran parte de los clubes de LaLiga española y también muchos del continente europeo. Haro volvió a repetir -porque ya había respondido en estos términos en alguna comparecencia anterior- que «nos gustaría reforzar alguna posición pero hay que tener en cuenta limitaciones por límite de liga. Hasta que no se libere ficha o baje el límite de Liga no vamos a poder traer a los jugadores ». Mientras que Cordón , en este sentido, advirtió que «tenemos que vender sí o sí, habrá alguna salida para poder avanzar . LaLiga es de las que menos está gastando y de las competiciones en la que menos movimientos se están produciendo».

Siguiendo por el discurso de las salidas, Cordón dejó claro que el club no cuenta en estos momentos con ninguna oferta en firme por alguno de sus futbolistas. «Más que ofertas, en estos momentos en el mercado llegan preguntas. Los clubes se van situando. El Betis tiene jugadores interesantes para los equipos europeos. Pero oferta oficial para poder cerrarla no hay ninguna. ¿Sidnei y Álex Moreno? Están trabajando con el grupo, están tranquilos en el día a día y son jugadores que contamos con ellos para la actual plantilla», afirmó sobre el brasileño y catalán sobre los cuales se han vertido diversos rumores sobre su continuidad en el club en las últimas semanas.

El valor de la cantera

Cordón también hizo referencia a la actuación de los jóvenes canteranos que se encuentran trabajando con el primer equipo a las órdenes de Pellegrini y también sus posibilidades de cara al futuro. El extremeño comentó que «estamos muy contentos y creemos que hay un futuro en el Betis muy importante de gente joven que en los próximos años podremos presumir de tener chicos en el primer equipo como ya ocurre y que ese flujo no decaiga . En el Betis tenemos esas posibilidades», zanjó.