Cordón: «Loren no fue convocado por lo que dijo Pellegrini, nada más»

Antonio Cordón , director general deportivo del Real Betis , se refería a Loren en la entrevista concedida a La Jugada, de Canal Sur Radio. El delantero marbellí se quedó fuera de la convocatoria ante el Valladolid y eso levantó rumores sobre una posible salida, pero el técnico ya aclaró que fue un tema físico debido a que ha tenido poca pretemporada al haber estado aquejado por el coronavirus.

«En este plantel no sobra nadie, ni Loren ni nadie . En su caso, estuvo casi un mes sin poder entrenar y tiene que volver a su mejor peso y a su mejor exigencia, eso se gana con tiempo. Hay que llevarlo con calma, recuperando su nivel. Es una buena competencia tanto con Loren como con Sanabria y Borja para cubrir esa zona clave para todos los equipos», había señalado Pellegrini en la rueda de prensa.

Y Cordón ha continuado esta línea. «Lo que comentó Pellegrini tiene toda la razón y esa fue la circunstancia por la que no fue convocado, nada más. Es un jugador más de la plantilla, estamos muy contentos con él . Si llegan o no ofertas no vamos a estar hablando de ello, no es mi forma de actuar ni de trabajar. Las cosas que ocurran dentro del club como conversaciones u ofertas cuando ocurran las sabrán todas las personas. Estamos muy centrados en el crecimiento general del club. Los fichajes son importantes pero hay otras cosas también muy importantes para el rendimiento del equipo».