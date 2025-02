Luiz Henrique: «Quiero jugar y ganar títulos con el Betis, un club histórico»

Luiz Henrique ya habla completamente en verdiblanco. El primer fichaje del Betis 2022-23, pocas horas después de la oficialidad de su tocayo Luis Felipe, ha dado sus primeros pasos mediáticos en Sevilla. Su última intervención ha sido pasando por los micrófonos de Betis TV para presentarse ante el beticismo después de llegar el pasado fin de semana y estar a disposición desde el minuto uno para la pretemporada que dirigirá Manuel Pellegrini.

El atacante brasileño aseguró en primera instancia estar muy feliz por llegar al Betis: «Cuando lo dije en el Fluminense me dijeron que sería muy bueno para mí. El juego es muy característico aquí. Y estuve muy contento cuando lo supe», algo que refrenda Thiago Orellana , quien le acompañó en el plató para traducir algunas de las frases del nuevo refuerzo verdiblanco: «Desde que se anunció su llegada al Betis, todos los jugadores del Fluminense le decían que acá tendría su estilo de juego. Es un equipo que tiene todo. Él se vio con más seguridad de venir y tenía muchas ganas de jugar en LaLiga. Estamos muy contentos de estar acá», fijaba Orellana, que subrayó la importancia de su bienvenida en verdiblanco: «Cuando se anunció su fichaje, él se quedó muy contento por el estilo de juego, la afición... y tiene ganas de estar acá. Cuando llegó al estadio, sintió una sensación muy especial. Se imagina jugando y allí y no ve la hora de estar jugando», respondió.

Luiz Henrique y el estilo del Betis

En los últimos días, se hizo viral la imagen en la que Luiz Henrique era manteado por sus compañeros del Fluminense en su última cita en Brasil: «Fue un día muy especial, no esperaba ese homenaje que hicieron los jugadores. Me sentí muy emocionado y fue un día muy especial que llevaré toda mi vida», dijo Luiz Henrique, que aprovechó el momento para hablar de su nuevo proceso de adaptación. «Mi estilo de juego encaja muy bien con el estilo del Betis, porque juego muy ofensivo. Siempre intento driblar al adversario», abundaba.

Tanto Ronaldo Nazario como Denilson se deshicieron en elogios hacia Luiz Henrique, al tiempo que le deseaban la mayor de las suertes para lo que ya empieza a vivir. El de Petrópolis será el 26º futbolista brasileño en defender la elástica verdiblanca, tras nombres como los de Assunçao, Edu, Iriney, Emerson Royal, Oliveira, Petros, Sidnei o Sobis, entre tantos otros. «Tengo ganas de hacer las cosas bien. Quiero jugar y ganar títulos con el Betis. Un club histórico y muy bueno. Cuando vi la propuesta estaba muy contento. Espero ganar muchos títulos aquí. ¿Si estuve con Denilson hace pocos días? Sí, sí. En Río de Janeiro, me dijo que iba a recibir buenas personas y buenos amigos que me iban a ayudar bastante. Me gustó mucho este encuentro».