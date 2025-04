Luiz Henrique multiplica su valor de mercado

Los siete millones de euros destinados por el Betis para el fichaje de Luiz Henrique fueron la mayor inversión realizada por el club verdiblanco desde el verano de 2019. Tres años sin poder hacer apuestas de nivel para los verdiblancos, que tenían que ... ser muy precisos con el objetivo. Se lanzaron a por una oportunidad de mercado, un brasileño de 21 años que estaba destacando en un club con problemas financieros como el Fluminense. Una apuesta de presente y de futuro que en términos deportivos y económicos ya está dando sus frutos. Manuel Pellegrini confía al máximo en el extremo, de tal forma que lo ha alineado en todos los encuentros en los que Luiz Henrique ha estado disponible (todos los de LaLiga menos los dos primeros por el problema de las inscripciones y pleno de seis duelos en la Liga Europa), y desde la entidad ven cómo el valor de mercado de su última adquisición se dispara en su aterrizaje en Europa. Y es que los sondeos que se empiezan a realizar en las direcciones deportivas que tienen anotado el nombre de Luiz Henrique ya se contempla que su precio es superior a los 20 millones de euros y puede seguir creciendo.

No ha ofrecido aún todo su potencial Luiz Henrique en el Betis, ya que en estos meses se ha aludido de manera recurrente a su proceso de adaptación para disculpar algunos defectos que aún se comprueban en su juego como la necesidad de mejorar en conceptos defensivos o de incidir más en su desborde. Aun así ha anotado dos goles (ambos de cabeza y en la Liga Europa: frente al Ludogorets y contra la Roma ) y dado tres asistencias (a Rodri frente al Villarreal, a Guido ante la Roma y a Fekir en Bulgaria) y se destaca su irrupción y contribución en un equipo en buena línea como es el Betis. Y se recuerda que otro joven valor como Lainez no tuvo tanta regularidad como Luiz Henrique en sus primeros pasos y que el brasileño sí puede aprovechar esta oportunidad para romper en un futbolista de gran aportación y mercado interesante. Eso sí lo han considerado en la Confederación Brasileña de Fútbol, ya que Luiz Henrique fue incluido en la prelista de su selección para el Mundial , en una línea ofensiva con gran competencia (Vinicius, Rodrygo, Richarlison, Antony, Raphinha...).

En Heliópolis no tienen prisa con Luiz Henrique y saben que es un jugador que seguirá evolucionando y que con 21 años aún no ha ofrecido todo lo que tiene dentro. La idea no es desprenderse precisamente pronto del brasileño, sino buscar un pico de rendimiento que le haga crecer aún más en el mercado y que pueda ayudar al club a conseguir éxitos deportivos. Cumplirá 22 años en enero, una ventana en la que el Betis no quiere ni oír hablar de ofertas por Luiz Henrique, que firmó una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Su reciente vinculación con el Nápoles ya fue desmentida por su agente. El club italiano sí ha seguido al extremo pero no se ha movido en ningún sentido. Sí han realizado sondeos otros clubes pero no hay propuestas concretas encima de la mesa.

El mercado ya ubica a Luiz Henrique en una horquilla interesante apreciando su edad, su rendimiento en un equipo que pelea por entrar en la Liga de Campeones y que Pellegrini ha apostado absolutamente por su juego. Si logra mayor regularidad y una cifra de goles y asistencias más interesantes su precio seguirá subiendo. Por ahora dos herramientas muy populares para aproximarse al precio que puede tener Luiz Henrique en el zoco entre clubes lo sitúan entre los quince y los 30 millones de euros. Transfermarkt le tasa en quince millones cuando hace justo un año sólo cifraba en cinco su precio, mientras que el Observatorio CIES (Centro Internacional de Estudios Deportivos) marca en su herramienta de valores que Luiz Henrique tiene una consideración no inferior a los 30 millones.

El Betis considera que con Luiz Henrique y su potencial tiene un cheque al portador y se encargan de recordar que su adaptación ha sido inmediata y que a otros muchos futbolistas brasileños jóvenes les costó mucho hacerse con un sitio en LaLiga, como fue el caso de Vinicius, que ya ha explotado en jugador de clase mundial. No se sabe si Luiz Henrique alcanzará estas cotas pero sí que su valor está siendo creciente y que si Pellegrini y la plantilla logran que asuma una serie de conceptos más habituales en el fútbol europeo podrá dar otro salto. El arrope de la plantilla es fundamental para el desarrollo de jugadores como Luiz Henrique, que ha agradecido la presencia en el equipo de sus compatriotas Willian José y Luiz Felipe. Ambos le han facilitado la llegada a Sevilla y también el aprendizaje de hábitos fundamentales para crecer como futbolista profesional.