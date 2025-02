Rioja no llegará al Betis este mercado de enero

Luis Rioja no será la guinda definitiva del mercado de fichajes en el Betis, al menos no en la presente ventana de enero. Tras haber cerrado en las últimas horas a nada menos que a dos delanteros, tras la salida de Borja Iglesias: Cedric Bakambu y Chimy Ávila, y a un mediapunta como es Fornals, todos ellos a la espera de cada una de sus oficialidades, finalmente el jugador sevillano no llegará a Heliópolis y de momento habrá que esperar para verlo de verdiblanco, según ha podido saber ABC de Sevilla.

La operación estaba supeditada en cierta forma al posible traspaso de Willian José, quien finalmente se queda en el Betis en esta nueva ventana de incorporaciones, tras haber recibido el interés de Las Palmas y el Palmeiras en las últimas horas. No se ha alcanzado a un acuerdo definitivo para vender al brasileño con las ofertas recibidas desde distintos puntos y a causa de ello el Betis no llega a una entente en paralelo con el Alavés por Rioja, quien es bien considerado en el equipo babazorro y una figura importante en el club de Vitoria, adonde llegó en 2019.

Que no haya habido acuerdo para el traspaso de Willian José explica que Rioja no llegue a corto plazo a Heliópolis. Mantenían los béticos muchas esperanzas en que el de Las Cabezas de San Juan, bético confeso, que ha puesto todo de su parte para tratar de jugar en el Benito Villamarín, pudiese defender la elástica verdiblanca lo antes posible. No será así pero no se descarta que en un futuro el Betis pueda tratar de conseguir su fichaje, después de que hayan abierto en los último días del presente zoco permanente contacto entre todas las partes y el futbolista siempre haya priorizado al Betis por delante de cualquier otra opción.

De esta manera, el Betis cerrará el mercado de fichajes con esas tres nuevas incorporaciones más la salida de Juan Cruz al Leganés. Bakambu, Chimy Ávila y Fornals, que a buen seguro es el apellido que más ha causado efecto entre los aficionados verdiblancos. En lo que respecta a Cruz, el extremo hispano-argentino luchará por un sitio en el once de Borja Jiménez para tratar de conseguir el ascenso a LaLiga EA Sports y tratará de regresar con minutos en verano a Heliópolis al igual que hicieron en su día otros compañeros.