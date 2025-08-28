La pieza que falta en el puzle de Antony

La recta final del mercado del mercado del Real Betis sigue candente con el nombre de Antony como principal objetivo. Sigue siendo una operación difícil, como lo era cuando acabó la pasada temporada 24-25 y emisarios del conjunto verdiblanco ya viajaron en ... junio a Mánchester para tener una primera toma de contacto con los agentes del jugador y con el United para posicionarse en caso de que el club mancuniano volviera a dejar salir al extremo brasileño. Pero ha sido en los últimos días cuando las negociaciones entre las tres partes se han intensificado sobremanera y la presencia de emisarios béticos en tierras inglesas negociando cara a cara con los dirigentes del Manchester United y también con los representantes del brasileño invitan a un moderado optimismo por conseguir que el de Osasco regrese.

El extremo sigue teniendo como prioridad y único deseo volver a vestir la elástica verdiblanca. Por dos motivos claves. El primero, porque durante los casi cinco meses de la pasada campaña en los que ya fue bético se sintió muy a gusto en el club y la ciudad y, lo más importante para él, volvió a sentirse futbolista. Venía de pasar unos meses muy malos en el Manchester United por la pérdida de confianza que sufrió después de que Rúben Amorim dejara de contar con él, y en Heliópolis encontró su maná particular. Y la segunda razónes que estamos en año de Mundial y Antony quiere estar en la cita de México, Estados Unidos y Canadá. De hecho, sus buenos cinco meses de la pasada temporada provocaron que Ancelotti lo convocara para los duelos de junio ante Ecuador y Paraguay, aunque no sumó minutos.

Ramón Alarcón, CEO del Betis, regresaba ayer a Sevilla, mientras que Manu Fajardo, director deportivo, continuaba en Mánchester. A su llegada al aeropuerto, con prisas porque deseaba llegar a casa para ver el partido ante el Celta, Alarcón respondía ante las insistentes preguntas que «estamos trabajando, siempre decimos que hay que trabajar todos los días, y más ahora que queda poco para el cierre del mercado. Viajar siempre es productivo. ¿El jugador quiere? El deseo de todas las partes ya sabéis cuál es. ¿Hay confianza? La operación es complicada, pero seguimos trabajando. Lo importante es que tenemos un equipo competitivo. Jugamos dentro de media hora, a ver si nos da una alegría en Vigo y le ganamos al Celta», sentenciaba.

Alfinaldelapalmera.com informaba ayer por la tarde que el Betis, el United y Antony están negociando ya la viabilidad de una propiedad compartida para tratar de convencer al cuadro inglés, que hasta ahora ha continuado en su firme postura de rechazar otra cesión simple. Unas negociaciones a tres bandas para intentar satisfacer a todas las partes, dentro de la consabida complejidad. Para empezar, porque ya no se trata únicamente de asumir gran parte del salario que cobra el brasileño en el equipo inglés, sino que también hay que afrontar la compra de un porcentaje de la propiedad del futbolista que garantice al United un retorno económico importante, al mismo tiempo que Antony, que tendría que realizar su esfuerzo correspondiente bajándose el sueldo, también se quedaría un porcentaje de una futura venta.

Con todo esto, este jueves empezará a decidirse si Antony juega en el Betis o no durante la temporada que acaba de arrancar. La amenaza del cierre del mercado, previsto para este próximo lunes 1 de septiembre a las 23.59 horas, y la posibilidad de que esas otras alternativas con las que el club verdiblanco ha ido trabajando en paralelo se diluyan al apostarlo todo por el de Osasco siempre estarán en la mesa durante el dilema que los dirigentes heliopolitanos deben tener en estas próximas horas. También son conscientes, evidentemente, en el club bético del salto de calidad que puede suponer el regreso del extremo, no sólo para la plantilla sino también para el aficionado, que está esperando durante todo el verano noticias positivas sobre el brasileño, pero a su vez tampoco se quiere hipotecar el futuro económico y financiero de la sociedad.