La pieza que falta en el puzle de Antony

El Betis, el United y el jugador trabajan en la viabilidad de una propiedad compartida, con aristas aún por cerrar entre las tres partes

El mensaje de Antony en plena negociación del Betis con el United: «La paciencia te hace más sabio»

Celta - Betis, en directo

Antony celebra su gol a la Fiorentina en las semifinales de la Conference League
Antony celebra su gol a la Fiorentina en las semifinales de la Conference League Reuters
Jesús Sevillano

Jesús Sevillano

La recta final del mercado del mercado del Real Betis sigue candente con el nombre de Antony como principal objetivo. Sigue siendo una operación difícil, como lo era cuando acabó la pasada temporada 24-25 y emisarios del conjunto verdiblanco ya viajaron en ... junio a Mánchester para tener una primera toma de contacto con los agentes del jugador y con el United para posicionarse en caso de que el club mancuniano volviera a dejar salir al extremo brasileño. Pero ha sido en los últimos días cuando las negociaciones entre las tres partes se han intensificado sobremanera y la presencia de emisarios béticos en tierras inglesas negociando cara a cara con los dirigentes del Manchester United y también con los representantes del brasileño invitan a un moderado optimismo por conseguir que el de Osasco regrese.

