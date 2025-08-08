Perraud, antes de volar a Lille: «Muy contento de haber estado en una temporada histórica para el Betis»

Romain Perraud ya viaja hacia Francia, donde le esperan en el LOSC Lille, el club con el que el Real Betis ha alcanzado un acuerdo para el traspaso del lateral izquierdo poco más de un año después de su fichaje por el conjunto de Heliópolis. Antes de su desplazamiento, Perraud ha sido 'cazado' por InformaBetis en el Aeropuerto de Sevilla-San Pablo y brevemente ha tenido unas palabras de cariño para la afición bética.

«Muchas gracias a todos los béticos. Fue un placer estar en este club. Estoy muy contento de haber estado en una temporada histórica para el club. Intenté darlo todo y al final sólo puedo dar las gracias a todos y mucha suerte para la próxima temporada. Fue un año muy bueno para mí. Mi hija nació aquí. La afición fue increíble. Muy contento y mucho Betis siempre», decía el futbolista de Toulouse antes de montarse en el avión.

🟢🚨 EXCLUSIVA IB| Romain Perraud, antes de marchar a Francia: “Muchas gracias a los béticos, fue un placer estar en este club. Muy contento por la temporada histórica y traté de darlo todo. La afición fue increíble”. #Betis



🎥@Albertomm04_ pic.twitter.com/c3bh0ZH0sX — InformaBetis (@InformaBetisWeb) August 8, 2025

Tal y como adelantó ayer por la noche Alfinaldelapalmera.com, el Betis y el LOSC Lille, que jugará la Europa League la próxima temporada y podría ser rival de los verdiblancos en la fase de liga, cerraron el traspaso de Perraud a los 'Dogos' por unos tres millones de euros más variables, con lo que el conjunto heliopolitano recuperará lo que pagó al Southampton hace poco más de un año. Fue durante la cena en el hotel Barceló Marbella cuando Perraud se despidió uno a uno de sus compañeros y del cuerpo técnico que encabeza Manuel Pellegrini y posteriormente abandonó la concentración bética en tierras costasoleñas.

Perraud se marcha del Betis después de haber jugado 41 partidos oficiales entre LaLiga, la Conference League y la Copa del Rey, en los que marcó dos goles, uno al Athletic, de muy bella factura que le valió para que LaLiga le otorgara el premio a mejor gol del mes de febrero, y otro al Valladolid.