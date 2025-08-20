Oficial: Nobel Mendy, nuevo jugador del Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano ha hecho oficial el fichaje de Nobel Mendy para esta temporada. El canterado del Real Betis jugará en calidad de cedido, tal y como han acordado los clubes en estas últimas horas. Un acuerdo que se ha cerrado con una opción de compra no obligatoria. El Rayo tendría que abonar algo más de 2,5 millones de euros si ejerciera la compra por el 80% de los derechos económicos, ya que el club verdiblanco se reserva un porcentaje de una futura venta. Además, esa cantidad se podría incrementar por bonus de rendimiento, lo que llevaría la operación a los casi 5 millones en los que el Betis tenía tasado al futbolista.

De esta forma, Mendy ha logrado ponerle solución a su situación tras un verano muy complicado. Sus frustrados traspasos al PSV y al Glasgow Rangers han promovido que Betis y Rayo volvieran a contactar, puesto que el canterano quería seguir jugando en LaLiga.

La negociación con el Rayo ha avanzado en las últimas horas y se ha podido cerrar tras una madrugada frenética. El conjunto madrileño disputa este jueves el partido de ida del play off de la Conference League ante el Neman Grodno de Bielorrusia, que se jugará en el Szent Gellért Fórum de Hungría, de ahí que la negociación se acelerase para que diera tiempo. De esta forma, Mendy seguirá en un equipo de Primera, mientras que el Betis también se beneficiaría de esa revalorización del futbolista, ya que la idea es que se reserve un porcentaje de los derechos en caso de compra definitiva por parte del conjunto vallecano.