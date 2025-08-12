Oficial: Borja Iglesias deja el Betis para volver al Celta

Borja Iglesias ya es jugador del Celta. Tras el acuerdo entre clubes, cerrado finalmente el lunes, el delantero viajó hacia Galicia con permiso del Betis para pasar el reconocimiento médico y firmar su vinculación con el equipo vigués. El 'Panda' tendrá ahora un nuevo contrato de dos temporadas más otra opcional, después de que el Celta aceptase pagar 1,5 millones de euros más otro en variables por su contratación, a la vez que el futbolista también renunció a algunas cantidades en su finiquito.

«Borja Iglesias regresa al lugar donde dio sus primeros pasos como profesional, donde hizo historia en el filial y donde, la pasada campaña, fue una pieza clave en el regreso a Europa. El delantero santiagués firma con el Celta por dos años más uno opcional, cerrando el círculo y abriendo una nueva etapa con el escudo que nunca dejó de sentir como suyo», ha señalado el Celta en un comunicado.

Con el anuncio realizado por el Celta finaliza uno de los culebrones del verano en el fútbol español. El deseo de Borja Iglesias de regresar a Vigo provocó su rechazo a otras propuestas que recibió el Betis durante el verano. Eso sí, el club verdiblanco siempre dejó claro que no dejaría salir al punta sin una contraprestación económica, lo que llevó al Celta a negociar. Finalmente, el acuerdo se considera satisfactorio para todas las partes y el delantero regresará al equipo celeste donde ya jugase la pasada temporada como cedido.

La salida de Borja Iglesias se suma a la Romain Perraud, cerrada el pasado jueves, y a la inminente de Nobel Mendy, que tiene previsto pasar en breve el reconocimiento médico con el Glasgow Rangers. Tres operaciones que dejan dinero en las arcas heliopolitanas y, en el caso del delantero gallego también libera una ficha importante, lo que permitirá que el club verdiblanco pueda culminar su proceso de inscripciones.