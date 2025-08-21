Oficial: El Betis cede a Iker Losada al Levante

Iker Losada jugará cedido en el Levante. El Betis y el club granota llevaban días ultimando la negociación, hasta que finalmente Manuel Pellegrini dio luz verde al préstamo, lo que provocó que el futbolista viajase inmediatamente hacia Valencia, donde llegó esta madrugada para pasar el reconocimiento médico y firmar su contrato.

«El Real Betis Balompié y el Levante Unión Deportiva han llegado a un acuerdo para la cesión de Iker Losada. El mediapunta gallego jugará en el club granota durante lo que resta de la temporada 25/26. El jugador natural de Catoira llegó a la disciplina verdiblanca el verano pasado procedente del Racing de Ferrol, participando en 15 encuentros oficiales como bético. El Real Betis le desea a Iker Losada la mejor de las suertes en esta nueva etapa de su carrera», ha señalado el Betis en un comunicado.

De esta forma, el atacante gallego cumplirá su segunda cesión, después de que la pasada campaña recalase en el Celta a préstamo en el mercado invernal, tras no contar con demasiados minutos para Pellegrini en la primera parte de la temporada. Losada había sido fichado por el Betis el verano anterior, tras abonar 1,8 millones al Racing Ferrol al convertirse en una de las revelaciones de Segunda, pero su rendimiento en el club verdiblanco no ha sido por ahora el esperado.

Ante esta circunstancia y al no entrar tampoco este año en los planes de Pellegrini, tanto el futbolista como el Betis eran partidarios de que saliera de nuevo en busca de minutos. Aunque en un principio se barajó la posibilidad de que fuera traspasado, finalmente la fórmula elegida será la cesión simple al Levante, donde Losada espera contar con más minutos en Primera División.

«La dirección deportiva ha contactado con varios porteros y la semana que viene será oficial. También estamos buscando algún jugador más. El que ya es jugador del Levante y empezará mañana es Iker Losada, que estará disponible ante el Barcelona», apuntó Julián Calero, técnico granota, este jueves, dando por cerrado un acuerdo que ha sido oficial este jueves.

