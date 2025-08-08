Oficial: El Betis cede a Gonzalo Petit al Mirandés

Gonzalo Petit jugará cedido en el Mirandés. Como informó esta edición el pasado 18 de julio, el equipo castellano-leonés se había postulado como la primera opción para que el delantera recalase a préstamo. Tras realizar parte de la pretemporada a las órdenes de Manuel Pellegrini, los clubes acaban de oficializar el acuerdo.

«Gonzalo Petit ya es jabato. El Club Deportivo Mirandés y el Real Betis Balompié han llegado a un acuerdo para que el jugador uruguayo juegue esta temporada en Anduva. El prometedor delantero charrúa llegó a la capital andaluza el pasado 18 de julio procedente del Club Nacional de Fútbol y debutará en el fútbol profesional español con la camiseta del CD Mirandés», ha expuesto el Mirandés en el comunicado con el que ha anunciado la incorporación.

El club verdiblanco considera que Petit es una apuesta de futuro, de ahí que ahora busque su crecimiento con este préstamo a un equipo como el Mirandés, que en las últimas temporadas ha destacado por su proyección para los jóvenes. Pese a que el Betis recibió numerosas peticiones, incluso de equipos de Primera, la dirección deportiva considera que el equipo castellano-leonés reúne las condiciones ideales para su mejor adaptación al fútbol europeo.

El Betis, que venía siguiendo a Petit desde hace tiempo, decidió apostar por su fichaje, con esa inversión de seis millones de euros por el 85% del pase, después de que otros equipos como el Leipzig también hubieran mostrado interés en su contratación. Ahora, el delantero, al que también penalizaba su condición de extracomunitario, tendrá la oportunidad de mostrar su fútbol en la Segunda División.