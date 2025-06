Mateo Joseph y la posibilidad de jugar con Isco en el Betis: «Significaría que estoy en un grandísimo club»

Mateo Joseph disputa un balón en el España-Rumania de la Eurocopa sub 21

La temporada no ha terminado para Mateo Joseph. El delantero del Leeds se encuentra en Eslovaquia participando con la selección española sub 21 en la Eurocopa de la categoría. El equipo dirigido por Santi Denia afrontará este sábado ante Inglaterra el partido de cuartos de final del torneo.

El delantero tiene la atención en el desarrollo de la Eurocopa aunque también es noticia por su futuro. Hace semanas que su nombre se ha vinculado al Betis para la próxima temporada. En una entrevista publicada en AS se le ha preguntado a Mateo Joseph si le gustaría jugar con Isco en el equipo verdiblanco.

«Hay muchos jugadores de la absoluta con los que me gustaría jugar. Significaría que estoy en un grandísimo club. Veremos que pasa. De momento, estoy centrado en el Europeo y mi objetivo el año que viene es participar mucho más«, comenta Mateo Joseph, que también ofreció una valoración de su temporada en el Leeds afirmando que «conseguimos el objetivo como equipo, pero yo personalmente me he quedado con ganas de participar más en el tramo final de la temporada. Creo que necesito más participación para seguir desarrollándome como futbolista»

«Acaba de terminar la temporada y hay que pararse a valorar. Hemos ascendido a la Premier. Veremos que dice el club, pero yo quiero jugar más para seguir creciendo», comentó también el delantero.