Un ilustre del Celta avala el fichaje de Borja Iglesias: «¡Ojalá se concrete!»

El culebrón Borja Iglesias sigue dando que hablar entre Vigo y Sevilla con el jugador a la espera y medio de la pretemporada de los verdiblancos. Una figura ilustre del Celta como Patxi Salinas ha ofrecido su perspectiva sobre la posible llegada del 'Panda' a Balaídos después de los buenos números que ofreció el ariete durante su cesión.

«Un jugador que ha marcado once goles es extraordinario, ¡ojalá se concrete! Es un futbolista con el que la ciudad de Vigo, el club y todos se sienten identificados. Ojalá, pero quizás no dependa exclusivamente de él, sino también del Betis«, comentó el exfutbolista a ElDesmarque, expresando sus reservas sobre el desenlace de esta operación en la que el Betis ya dejó bien claro que no va a regalar a su jugador.

Salinas, en la misma línea, cree que «jugadores como Borja, con su trayectoria y siendo un goleador, ojalá puedan quedarse. No tengo información si el acuerdo está cerrado o qué hará, pero sería fantástico que permaneciera«, añadió, expresando su anhelo de ver al delantero santiagués defendiendo de nuevo los colores del Celta en competiciones europeas.

Borja Iglesias aguarda que el Celta llegue a un acuerdo con el Betis para volver a su tierra. Para ello, será necesario que el club olívico desembolse una cantidad de traspaso que convenza a los verdiblancos. Mientras, Claudio Giráldez mantiene su esperanza en el fichaje del punta y lo esperará hasta el final.

El entrenador del Celta se encargó de dejarlo claro tras el revés en el primer amistoso contra el Famalicão portugués. Aseguró que el delantero del Betis es su prioridad absoluta. «Borja Iglesias, sin duda», fue la respuesta del técnico de O Porriño al ser preguntado por su objetivo número 1 para reforzar la delantera.