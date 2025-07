El Hellas Verona pide diez millones por Ghilardi y el Betis ofrece cuatro

El Betis tiene a Daniele Ghilardi como uno de sus principales objetivos para el puesto de central que resta por completar en la planificación verdiblanca con la idea de competir con Marc Bartra, Diego Llorente y Natan. El italiano cumple a la perfección el perfil de futbolista joven y con proyección que encaja en la idea de la dirección deportiva para competir por un puesto esta campaña 2025-26 a las órdenes de Manuel Pellegrini. El curso anterior ese papel estaba reservado para Nobel Mendy, que no cumplió con las expectativas y a quien se espera poder traspasar en estos días al PSV Eindhoven una vez que finalicen sus eternos problemas burocráticos con las autoridades de Senegal. Ghilardi, de 22 años e internacional sub 21 con Italia, milita en el Hellas Verona, que no se lo está poniendo fácil al Betis.

Y es que el conjunto transalpino ha empezado solicitando diez millones de euros por Ghilardi, una cifra muy alejada a los cuatro que ofrece el Betis en estos momentos. El club heliopolitano tiene muy avanzado el acuerdo con los agentes del futbolista y espera mantener una posición de fuerza en una demarcación que no corre prisa al tener a otros tres centrales vigentes. Seguramente la operación se dilate en el mercado y ambos conjuntos tengan que encontrar un punto de entendimiento intermedio. La valoración del futbolista, de hecho, es de cinco millones de euros en la web especializada Transfemarkt. Los verdiblancos quieren esperar a que avance el verano para poder presionar al Hellas Verona, con la ayuda del jugador, y conseguir su contratación por un precio más parecido al que hasta ahora han puesto encima de la mesa.

Con 1,89 metros de altura, diestro pero apto para jugar en los dos perfiles e internacional sub 21 en dieciséis ocasiones con Italia, cumple Ghilardi con los parámetros de la dirección deportiva, que también ha tratado con otros jugadores interesantes para ese puesto como Troilo o Lomónaco pero que en estos momentos aprieta para lograr al italiano, que no ocupa plaza de extracomunitario.

El seguimiento del equipo de Manu Fajardo a Ghilardi es desde hace meses y han ido a Verona a verle jugar en directo para conocer todos los detalles. La apuesta es parecida a la que el club prepara con otros futbolistas jóvenes como Mateo Joseph para el puesto de delantero o Gabriel Moscardó, para el mediocentro, así como el atacante Gonzalo Petit, que sí es más joven y necesita una cesión para hacerse en Europa.

Ghilardi ha destacado en las últimas campañas tras formarse en los escalafones inferiores de la Fiorentina, que mantiene un 50 por ciento de sus derechos, y rendir en la élite en Mantova y Sampdoria.

