Haro: «Tenemos que seguir vendiendo bien y comprando bien»

Una vez que finalizó el acto de presentación de Álvaro Valles como nuevo jugador del Real Betis hasta el 2030, Ángel Haro, presidente, y Manu Fajardo, director deportivo de la entidad heliopolitana, atendieron a los medios de comunicación. Haro tomó la palabra en diferentes aspectos del mercado de fichajes, como por ejemplo los posibles traspasos, en los que la entidad lleva trabajando varios días, de Johnny Cardoso y Jesús Rodríguez. En este sentido, el presidente verdiblanco dijo que «son dos jugadores en los que hay cierto interés, tenemos conversaciones, pero no hay acuerdo cerrado con ningún equipo. Ellos quieren que escuchemos ofertas, si ellos quieren y nosotros estamos por la labor, normalmente se materializa una salida, pero aún no podemos darla por hecho. ¿Si el Tottenham recibe dinero por Cardoso? El Tottenham lo que tiene es un derecho de tanteo y si no se llega lo que le queda es un porcentaje de una futura venta».

Preguntado por la renovación de Pellegrini, Haro constató lo publicado por ABC y Alfinaldelapalmera.com hace algunas semanas en una información en la que se advertía que no había prisa por parte del club heliopolitano: «Hemos tenido algún contacto, pero la distancia y las vacaciones no ayudan. Él tiene contrato en vigor con nosotros y está contento con sus años aquí. Nosotros también estamos contentos con su trabajo. Insisto, tiene aún contrato con nosotros y próximamente continuaremos hablando para ver si lo ampliamos».

Cuestionado por si el club tiene necesidad de vender antes del 30 de junio, el mandatario heliopolitano contestó que «realmente, con las operaciones comerciales del último mes, tendríamos un buen resultado, no necesitamos vender antes del 30 de junio y posiblemente afrontemos con las necesidades de vender cubiertas. Estaremos más plácidos. Vamos mejorando la economía poco a poco, sin debilitar el equipo, pero mantenemos un nivel deportivo adecuado. No estamos dando pérdidas».

Sobre el hecho de que el club está peleando por que Antony vuelva a ser jugador del Betis la próxima temporada 25-26 y si se está en disposición económica para ello, Haro valoró que «no nos vamos a volver locos. Tendremos un gasto un poco superior al del año anterior y haremos fichajes de cierto nivel, pero tenemos que seguir vendiendo bien y comprando bien».

En cuanto a los objetivos de la temporada que viene, el presidente bético advirtió que «los objetivos son tener una plantilla competitiva para estar en lo más arriba posible. En Europa League y Copa del Rey queremos también llegar lo más lejos. Para ganar títulos hay que llegar a finales, el equipo se quedó con las ganas de un título», sentenció.

«¿Cordón al Sevilla? Me llegaron comentarios de un elefante, del trabajo de los presidentes... no puedo desearle suerte»

También fue preguntado Haro por el fichaje de Antonio Cordón como nuevo director deportivo del Sevilla. Y el presidente verdiblanco contestó que «No me ha sorprendido mucho, me habían llegado algunos rumores. Los comentarios no me han llegado, de un elefante en un taburete, de los presidentes... no puedo desearle suerte».

Las obras en el Villamarín y el traslado a La Cartuja

«Esperamos, en 20-25 días, que empiecen las obras. Antes hay que hacer un montaje para valorar la demolición e intentar hacerla más barata. Seguimos con el proceso urbanístico y en breve tendremos la licitación de obras. ¿Cuántas jornadas fuera de casa? La idea es que las primeras jornadas sean fuera de casa. Buscamos dos años de obra, hasta que no tengamos las ofertas definitivas, tenemos que ser cautos».

La destitución de Medina Cantalejo al frente del Comité Técnico de Árbitros

«Me enteré ayer, como casi todos. Medina, en su periodo, al Betis se le ha escuchado, con un diálogo sincero, con la posibilidad de expresar lo que pensamos. El contexto que le ha tocado es uno de los más complejos. Entre todos tenemos que arropar, aunque hay cosas que no funcionan bien, al arbitraje, porque son momentos complejos y entre todos tenemos que arroparlos».