Fran Vieites y el Betis: renovación o traspaso

La microrrotura muscular que Fran Vieites sufrió dos semanas antes de la final de la Conference League hizo que Manuel Pellegrini se decantara finalmente por Adrián en su elección del meta titular para el duelo del Real Betis ante el Chelsea. El gallego ... cerraba así un curso, animando desde el banquillo tras darle un gran abrazo al portero sevillano en el calentamiento, en el que ha disputado dieciséis encuentros con el primer equipo dando un paso adelante en su protagonismo y siendo clave en el camino verdiblanco hacia la citada final continental, la primera en su historia. Ahora se valora su futuro tras lo realizado en la 2024-25 con el escenario claro para una renovación o un traspaso.

Y es que Vieites concluye vinculación con el Betis en junio de 2026 y en el club verdiblanco no quieren que se marche libre, con lo que tendrán que afrontar uno de los dos escenarios. En caso de ampliar su contrato lo más probable es que el gallego salga cedido a otro club para que pueda contar con más minutos. La llegada de Álvaro Valles y el peso específico de Adrián en opinión de Pellegrini dibujan este marco para que Vieites no se quede sólo con minutos residuales y a sus 26 años pueda ser el dueño de una portería en otra entidad. Además, Guilherme ha demostrado nivel en el filial y también entra en este baile optando a ser tercer portero. Y llega pujante por detrás el juvenil Manu González, que es la gran apuesta de futuro de la entidad para su portería.

También se contempla que el mercado provoque una oferta por Vieites que les pueda interesar a todos. Entra el de Pontecesures en ese tipo de jugadores que puede ayudar al club con la denominada «lluvia fina» de ingresos: futbolistas que no tienen un peso fundamental en los planes de Pellegrini y cuya salida no supone una gran merma deportiva pero que están en una situación favorable para dejar una cantidad interesante a la entidad. Por Vieites no pagó nada el Betis cuando aterrizó directamente al filial libre tras jugar en el Lugo y cualquier ingreso actual es plusvalía.

Los agentes de Vieites estuvieron hace unos días en Sevilla reunidos con Manu Fajardo, director deportivo bético, para analizar las diferentes opciones. Cabe recordar que entre diciembre y enero el Ipswich se movió para intentar el fichaje del gallego, que por entonces sólo tenía protagonismo en los duelos de la Copa del Rey. Al traspasar el Betis a Rui Silva al Sporting de Portugal se bloqueó esta opción y Vieites permaneció tras haberse ganado un sitio en LaLiga por la lesión del luso. Luego Pellegrini modificó sus prioridades y ubicó a Adrián en los duelos de Primera y al gallego en la Conference. Jugó todas las eliminatorias (KAA Gent, Vitoria, Jagiellonia y Fiorentina) menos la final.

Ahora si llega alguna propuesta que interese a todos Vieites puede salir traspasado, como ocurrirá con Mendy y con otros valores canteranos. Si el escenario es el de la renovación lo normal, transmiten desde el club, es que el meta pueda marcharse como cedido para ganar peso específico y ya se vería su situación en el futuro en caso de venta o de regreso al primer equipo con más galones.