Se enfría el traspaso de Nobel Mendy al Rangers

No está siendo el verano para Nobel Mendy y su marcha del Betis. En las últimas horas, cuando todo parecía muy encaminado a su traspaso al Rangers escocés, diversas informaciones indican que dicha negociación entre clubes se ha caído y que ahora el club heliopolitano, junto con los agentes del futbolista, atenderá a otras alternativas ya que es un futbolista que no entra en los planes de Manuel Pellegrini, al no cumplir con las expectativas del entrenador como cuarto central tras Bartra, Natan y Diego Llorente.

Ya el pasado mes de julio se cayó el traspaso de Mendy al PSV Eindhoven, el equipo que mostró más interés en ficharlo al comienzo del actual mercado de fichajes, por unos asuntos burocráticos, papeleo y visados, que impedían que el conjunto neerlandés lo pudiera inscribir. Ahora, después de que el senegalés viajara hasta Glasgow para pasar el reconocimiento médico, cosa que ha ocurrido a mediados de esta semana, no se ha producido anuncio alguno por ninguno de los dos clubes en cuestión, así que su pase al Rangers ya no está tan claro.

Iba a recibir el Betis por el traspaso de Mendy al Rangers la nada desdeñable cifra de cuatro millones de euros por el 80 por ciento de sus derechos. Los verdiblancos podían ver crecer esta cantidad a través de bonus que se consideran fáciles de conseguir y retenían un 20 por ciento en el caso de una futura plusvalía.

Durante la pretemporada, dado que su futuro está más fuera que dentro, Mendy se ha estado ejercitando en todo momento al margen del grupo y no ha estado presente en las concentraciones de Almancil (Portugal), St. George's Park (Inglaterra) y Marbella, en las que el equipo, bajo las órdenes de Manuel Pellegrini, ha ido perfilando la preparación del arranque liguero.

Más temas:

Betis