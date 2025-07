El Betis sube su apuesta por Nelson Deossa

El Real Betis tiene entre ceja y ceja el fichaje de Nelson Deossa, centrocampista colombiano del Rayados de Monterrey, para cubrir el hueco que en el centro del campo han dejado en las últimas semanas Johnny Cardoso o William Carvalho y para complementar una demarcación ... en la que continuarán Sergi Altimira, Pablo Fornals y Marc Roca -al margen de que en las últimas semanas de mercado se pueda incorporar algún futbolista más-. El amplio seguimiento que miembros de la secretaría técnica del conjunto verdiblanco han realizado a las evoluciones de este mediocentro colombiano ha provocado que este potente jugador de 25 años se haya colocado en el puesto número uno de la comisión deportiva verdiblanca para reforzar al equipo de Manuel Pellegrini, en un lugar clave en el equipo para el técnico chileno tras la marcha del internacional norteamericano, de ahí la clara apuesta por ficharlo.

Tal y como estaba previsto, Ramón Alarcón, CEO del Betis, y Manu Fajardo, director deportivo de fútbol profesional del club heliopolitano, llegaron ayer a México para negociar cara a cara con los responsables del Rayados e intentar convencerlos. La competencia es alta. Deossa viene demostrando su valía y su posible salto al fútbol europeo desde hace tiempo, a lo que se ha añadido su gran nivel en el Mundial de Clubes, lo que ha aumentado su cotización. Por eso, otros clubes se han fijado en él y también están en conversaciones con el Rayados. Es por ello que, según ha podido saber ABC, los emisarios verdiblancos viajaron a tierras mexicanas con un sensible mejora de la oferta ya presentada hace unos días, y desvelada también por este periódico, de 8 millones de euros por el 80 por ciento del centrocampista. Como también se informó en su momento, esa propuesta el Rayados la desestimó solicitando los 13,5 millones estipulados en su cláusula. Pese a que esta proposición inicial fue rechazada y esa alta competencia, en Heliópolis se ven bien posicionados para intentar cerrar el fichaje, de ahí el viaje de Alarcón y Fajardo a México para tratar de convencer definitivamente a los dirigentes del conjunto de la capital del estado de Nuevo León.

La mejora de la oferta inicial de la que informamos, aunque al cierre de esta edición no trascendieron aún las cifras concretas (puede acercarse a los 9 millones), no significa que el Betis vaya a entrar en una subasta por Deossa, porque en el club heliopolitano tienen claro desde hace tiempo ese extremo, como también es una certeza que no quieren llegar a los 13,5 millones cifrados en la cláusula de rescisión por la que el futbolista abandonaría el Rayados de forma inmediata.

En el Betis hay optimismo en poder avanzar definitivamente en esta operación con la presencia de Fajardo y Alarcón en México para negociar cara a cara con los dirigentes del Rayados, con los que ya tuvieron que tratar hace poco más de dos años el traspaso de Sergio Canales al conjunto de Monterrey. No se espera que entren futbolistas del Betis en las negociaciones para rebajar el precio de salida de Nelson Deossa, aunque sí podría haber algún cambio en el porcentaje de la propiedad que se quedaría el Rayados.

Un físico potente y un buen disparo desde media distancia

En los pasillos del club bético se destaca de Deossa su potencia física y su buen disparo desde media distancia. No se trata de un mediocentro de perfil posicional, sino que puede abarcar mucho campo en las labores de destrucción de juego del equipo rival. Puede cubrir todas las posiciones en el centro del campo, con una buena zurda y mucho trabajo de ida y vuelta, lo que le permite, después de robar el balón en cualquier zona de la parcela ancha, llegar a las cercanías del área rival para probar su pierna izquierda.

En el amplio seguimiento que han hecho los técnicos del Betis por Deossa, éstos han estado en diversas ocasiones en México viendo al jugador en directo y conociendo su entorno, lo que ha convencido al mediocentro colombiano para dar el salto a Europa y venir al Betis. También, las conversaciones mantenidas con Canales sobre el club y LaLiga, y también con Ocampos y Óliver Torres por la ciudad y el campeonato español, han tenido que ver. En el Betis esperan poder resolverlo en pocos días.