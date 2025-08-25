El Betis sigue apretando por Antony y espera la respuesta del United

Como si de una partida de póker se tratase, el Betis lo está apostando todo por Antony en este tramo final del mercado de fichajes del verano de 2025. Ya advertíamos el sábado, durante la mañana siguiente del triunfo del equipo ante el Alavés, que el club verdiblanco y el Manchester United intensificaban unas negociaciones por el brasileño que debían tener una resolución, en positivo o en negativo para los intereses béticos, al comienzo de la semana que hoy ha empezado. El motivo es claro, en Heliópolis quieren saber si van a contar con el de Osasco o no durante la campaña 25-26 para saber de cuanta cantidad económica podrá disponer para las otras posiciones a reforzar en estos últimos días y también para enfocarse en la alternativa por el exjugador del Ajax para incorporar a otro jugador para el extremo derecho. De ahí el 'all in' del póker.

De hecho, en la noche de este lunes en el Betis esperaban una respuesta del United a la última propuesta del conjunto verdiblanco, que pasa por una cesión ahora y vuelta a negociar dentro de un año, dado que en el conjunto verdiblanco no pueden ofrecer una compra compartida porque esa posibilidad ya se escapa de las posibilidades económicas de los verdiblancos.

El futbolista tiene claro que quieren volver a vestir de verdiblanco, y tanto él como mediante sus agentes así se lo ha hecho saber al United durante todo el verano. Ha rechazado ofertas muy superiores a lo que le puede ofrecer el Betis, aunque tendrá que reducirse el salario durante este año, en caso de que el club británico acepte la cesión que proponen los verdiblancos. Es año de Mundial y Antony quiere estar en la lista de Ancelotti. Para ello, quiere y necesita jugar y para sus intereses, qué mejor que hacerlo en el equipo en el que se recuperó para el fútbol la pasada temporada.

Es precisamente el fuerte deseo de volver del jugador el que mantiene la esperanza y el optimismo vivo en un sector del club bético, aunque otros miembros de la entidad verdiblanca mantienen la calma y son algo más pesimistas en una ya de por sí difícil operación, dado que no quieren que se salga de los parámetros económicos y financieros que maneja la sociedad heliopolitana para el tramo final del mercado.

Las cartas están prácticamente todas encima de la mesa. Ahora solo queda que el United 'vea' la jugada y acepte lo que el Betis le propone para dejar marchar a Antony con destino a la Cartuja.