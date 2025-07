El Betis rechaza ofertas millonarias por Natan

A finales de mayo tenía el Betis claro que iba a ejercer la opción de compra por Natan tras la fructífera cesión del brasileño por una temporada procedente del Nápoles. El desembolso estimado por los verdiblancos en el acuerdo de préstamo suscrito el verano anterior ... estaba fijado en los nueve millones de euros, que se unían al millón abonado en concepto de loan fee. Los dirigentes heliopolitanos plantearon rebajar esa cantidad con el conjunto italiano pero no lo lograron dado que el valor de mercado de Natan estaba creciendo como la espuma. Entonces justificaron que la inversión era rentable porque a esas alturas ya había otros conjuntos que estaban siguiendo al zaguero brasileño, de 23 años, y que estaban dispuestos a dar quince millones para hacerse con sus derechos. El mercado está señalando que esa previsión se quedó corta y que el movimiento bético tiene mucho sentido al quedarse a Natan.

Y es que en estas semanas se ha recibido en las oficinas verdiblancas propuestas que superan los 23 millones de euros por Natan. Todas han sido rechazadas por el club afianzando la posición del brasileño en la plantilla y confiando en que su evolución no se detenga y que en los próximos meses siga elevando su cotización. En este sentido se espera en Heliópolis que Natan pueda tener mayor protagonismo y madurez en su juego en la campaña 2025-26, tras la aclimatación de la anterior, y rinda para poder ser el protagonista en el verano siguiente con una transacción de cifras superiores.

Tiene en cuenta el Betis en este sentido un dato que ha pasado desapercibido hasta la fecha y es que, como ha podido conocer ABC de Sevilla, el club verdiblanco se hizo con el 90 por ciento de los derechos de Natan en la operación con el Nápoles, con lo que futuras ventas por encima de los diez millones de coste entre su cesión y la ejecución de la compra estarán condicionadas por este escenario. Es muy habitual que el Betis trabaje con futbolistas con propiedades compartidas o plusvalías repartidas, como ha sucedido en los últimos tiempos con Abde, Johnny Cardoso, Assane o Jesús Rodríguez.

Después de haber traspasado a Jesús Rodríguez y a Johnny Cardoso en este verano, el Betis no tiene necesidad de hacer más operaciones de salida a no ser que lleguen propuestas irrechazables. Las que han ido apareciendo por Natan, tanto de la Premier League como de la Serie A, son importantes pero el club va a aguantar. Quizás no sea el caso con otros futbolistas como Abde, pero todo se andará. Con Natan tiene claro el Betis que lo mejor es esperar a que desarrolle una buena campaña 2025-26 ya asentado y con más minutos si cabe que en su primera en Heliópolis y que en el próximo verano se vean las cosas diferentes con su posible salida por un precio mucho mayor.

«Desde el primer día que llegué ya me quería quedar, ahora estoy feliz, mi familia está contenta de que esté aquí», señalaba Natan en una entrevista reciente en los medios oficiales del club. Además, sabe que si mantiene este nivel tiene opciones de ir a la selección brasileña ahora que está Carlo Ancelotti: «Mi sueño es jugar en la selección, estar en la prelista es una buena noticia, saber que Ancelotti se está fijando. El fútbol es muy rápido, vamos a trabajar poco a poco, yo voy a estar con mi cabeza centrado en el Real Betis».