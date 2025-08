Betis y Rayo negocian el traspaso de Mendy

El Real Betis y el Rayo Vallecano están en negociaciones para el traspaso de Nobel Mendy, central senegalés de 20 años que es uno de los descartes del primer equipo verdiblanco. El jugador tenía cerrado el traspaso al PSV Eindhoven hace semanas pero unos problemas burocráticos con el permiso de trabajo en Países Bajos han bloqueado esta operación, con lo que se están buscando soluciones. De esta forma, el club rayista ha dialogado con el conjunto bético para concretar este fichaje.

El Rayo propone la compra de un porcentaje superior al 50 por ciento de los derechos de Mendy por 2,5 millones de euros. Con el futbolista ya tiene un acuerdo por cinco temporadas, según avanza Radio Marca.

La operación aún tiene muchos detalles por concretarse dado que en el Betis no quieren perder parte del control sobre un futbolista con buen potencial pero al que no le ha acompañado la suerte con las lesiones y que la pasada campaña no pudo apenas participar con el primer equipo. Sí destacó en la vuelta de las semifinales de la Conference en Florencia.

Mendy ha estado apartado del equipo durante toda la pretemporada trabajando en las instalaciones de la ciudad deportiva Luis del Sol hasta que ayer fue citado para viajar a Marbella con todo el grupo. Ahora esta operación puede desbloquear su salida del Betis.