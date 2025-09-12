Suscríbete a
Betis y Pumas tratan de desbloquear las reticencias de Chimy

El jugador y su agente no dan aún su conformidad al movimiento y la operación sigue estancada a pocas horas del cierre del mercado en México

El Betis ya tiene un acuerdo con Pumas y espera el sí de Chimy para cerrar su salida

Chimy Ávila, durante un calentamiento de la pasada temporada
Chimy Ávila, durante un calentamiento de la pasada temporada RBB
Mateo González

El Betis y el Pumas dialogan con Chimy Ávila y su representante para tratar de desbloquear la negativa del futbolista a marcharse al club mexicano en las condiciones económicas que se le ofrecen ahora mismo. La negociación es a contrarreloj, con los clubes de acuerdo ... pero a la espera del ok del delantero antes del cierre del mercado en el país azteca a las 5.00 de la madrugada, hora española.

