Betis y Pumas tratan de desbloquear las reticencias de Chimy

El Betis y el Pumas dialogan con Chimy Ávila y su representante para tratar de desbloquear la negativa del futbolista a marcharse al club mexicano en las condiciones económicas que se le ofrecen ahora mismo. La negociación es a contrarreloj, con los clubes de acuerdo ... pero a la espera del ok del delantero antes del cierre del mercado en el país azteca a las 5.00 de la madrugada, hora española.

El pacto entre el Betis y Pumas es para una cesión con un valor de 400.000 euros y una opción de compra para el conjunto mexicano que se convierte en obligatoria si Chimy disputa una serie de partidos (de fácil cumplimento) con la cual la operación tendría un beneficio completo para los verdiblancos de dos millones de euros.

La intención del Betis es deshacerse de un futbolista que se considera prescindible en la plantilla y recuperar parte de la inversión realizada en su día con el pago a Osasuna de cuatro millones más el 10% de Raúl García de Haro por sus servicios en enero de 2024. Ademas, si Chimy juega tres partidos más con el Betis esta cantidad aumentaría en 350.000 euros por unas variables en ese acuerdo.

Así, en estas horas hasta el cierre del mercado en México a las 5.00 hora española, el Betis espera poder desbloquear el asunto pero aún continúan el diálogo las partes para convencer económicamente a Chimy y su agente.