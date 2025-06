El Betis, pendiente de los jugadores que Atlético y Barcelona tienen en cartera

La negociación con el Atlético en Madrid por Johnny Cardoso se aprovechó por parte del Betis para preguntar por los jugadores que el club rojiblanco tiene en nómina, que son interesantes en Heliópolis y que pueden salir este verano. El que más suena ... es el de Rodrigo Riquelme, dado que es una de las opciones que se manejan en el Betis en el caso de que se venda a Jesús Rodríguez, una operación que aún no está clara. También se habló de otros jugadores como el central Santiago Mouriño o el carrilero Samu Lino. Ramón Alarcón y Manu Fajardo conocieron los parámetros de todos estos futbolistas, que están encartados, por si hubiera alguna opción de reclutarlos durante el verano en condiciones favorables.

Y es que en el Betis quieren aprovechar no sólo la buena relación con el Atlético sino la que mantienen con el Barcelona, con línea directa de Fajardo con Deco, para estar pendientes de los futbolistas con los que no cuenten estos equipos y que pueden tener cabida en Heliópolis. En el club catalán hay una buena nómina de valores interesantes como el portero Iñaki Peña, el defensa Héctor Fort, el pivote Marc Bernal o el delantero Pau Víctor.

Y no sólo jugadores canteranos, sino otros que han tenido cedidos en diferentes clubes o que han firmado y no cuentan con sus servicios por ahora en el primer equipo también pueden ser útiles para conformar la plantilla bética, como sucedió con jugadores procedentes del Barcelona en tiempos recientes tales como Vitor Roque, Chadi Riad, Abde, Miranda y otros.

En los tanteos a ambos clubes para ver la variedad de jugadores disponibles, el Betis ha comprobado que los precios que piden sus clubes son importantes. Es el caso de Riquelme, por el que el Atlético solicita más de quince por su traspaso aunque se puede articular una propiedad compartida. En el caso del Barcelona están pendientes en Heliópolis de las decisiones que ha de tomar Hansi Flick con su plantel. Por ejemplo, Marc Bernal salió de una grave lesión y aún ha de verse cómo se ha recuperado e Iñaki Peña está en una posición comprometida tras el fichaje de Joan García y la permanencia de Ter Stegen.

Esta vía de comunicación entre el Betis y estos clubes sigue abierta y se siembra con el diálogo que se ha abierto ahora con el traspaso de Johnny Cardoso. Las operaciones conjuntas, como sucedió con Emerson hace unas temporadas, también son una vía de entendimiento para poder alcanzar intereses comunes. A estos clubes les puede venir bien reclutar a jugadores prometedores que den un primer escalón en el Betis en LaLiga y que luego demuestren si pueden acceder a sus plantillas o que se revaloricen con minutos para que el beneficio sea común, como sucedió con Vitor Roque.

En la planificación bética aún queda mucha tela por cortar dado que el equipo de trabajo de Manu Fajardo tiene objetivos claros como un nuevo portero, además de Álvaro Valles; un lateral diestro si Bellerín no supera la prueba a la que se someterá en pretemporada; un cuarto central joven que no implique mucho coste en salario ni en traspaso; otro lateral zurdo que acompañe a Junior en la rotación en esa banda; dos mediocentros por Johnny Cardoso y William Carvalho; pendientes de los extremos por si sale Jesús Rodríguez y a ver el futuro de Antony; y un nueve cuyo perfil va a depender si sale o no Bakambu.

Que el Betis esté pendiente y con la vía abierta de diálogo con estos clubes es importante para poder rematar lo que necesita en las posiciones que tiene que estructurar en su planificación. En Heliópolis piden paciencia con lo que queda de mercado. El primer equipo empezará sus trabajos el 9 de julio con muchos efectivos ausentes dada la cantidad de internacionales y los jugadores que aún han de llegar. Entre ellos puede estar algún futbolista de estas procedencias dada la buena sintonía con estos clubes.