Declarado un incendio en la Mezquita de Córdoba provocado por una barredora

El Betis hace oficial el traspaso de Perraud al Lille

El lateral zurdo se marcha después de un año en verdiblanco y el club de Heliópolis recupera la inversión realizada

El Betis cierra el traspaso de Perraud al Lille

El Betis hace oficial el traspaso de Perraud al Lille
Mateo González

Mateo González

El Real Betis ha hecho oficial el acuerdo al que ha llegado con el Lille para el traspaso de Romain Perraud por alrededor de tres millones de euros más variables, que fue avanzado por Alfinaldelapalmera.com en la noche del jueves. El jugador abandonó la concentración de Marbella y viajó esta mañana a Francia para incorporarse a su nuevo equipo. El comunicado del club verdiblanco reza lo siguiente:

«El Real Betis y el Lille Olympique Sporting Club han llegado a un acuerdo para el traspaso de Romain Perraud.

El lateral francés, nacido en Toulouse, se marcha una temporada después de llegar a la disciplina bética, en la que ha disputado 41 partidos, sumando dos goles y dos asistencias.

El Real Betis le desea la mejor de las suertes en los próximos retos profesionales«.

