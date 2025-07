El Betis negocia en varios frentes para firmar a dos mediocentros

El Betis se mueve en el mercado negociando en varios frentes para hacerse no con uno sino con dos mediocentros en esta ventana de fichajes para reforzar su plantilla de cara a la temporada 2025-26. La venta de Johnny Cardoso, unida ... a la expectativa ante el futuro de William Carvalho, así como el deseo verdiblanco de dar un paso adelante en esa posición tan fundamental hace que el club plantee apuestas importantes en esta demarcación. En este sentido abrió hace semanas un casting al que concurren entre cinco y seis futbolistas que cumplen los parámetros que exige la comisión deportiva verdiblanca más allá de su valor deportivo en la suma y en la resta: rendimiento inmediato, revalorización futura y precio no superior a los quince millones.

De esta forma, el Betis negocia en varios frentes por futbolistas que considera interesantes para el mediocentro. Uno de los tanteados ha sido Enzo Barrenechea, de 24 años y que ha disputado 30 encuentros con el Valencia en la 2024-25. Su pase pertenece al Aston Villa, con Monchi de director deportivo. Desde el club verdiblanco señalan que el salario del argentino es inasumible y que el club inglés pide quince millones, algo que no están dispuestos a abonar, con lo que lo consideran «casi imposible». Otro de los que está bien agendado es Rolando Mandragora, con contrato con la Fiorentina hasta 2026. Esa circunstancia es favorable para una posible salida por un precio que ronda los doce millones. Con 27 años es muy del gusto de Pellegrini, que lo valoró en la eliminatoria de semifinales de la Conference, y en Heliópolis reconocen que han mantenido contactos pero también que el futbolista puede renovar con el equipo toscano.

Pero además de ellos hay dos nombres que no han trascendido y con los que el club negocia o se aproxima tanto a sus clubes como a sus entornos con sigilo buscando un acuerdo definitivo. Una de las fórmulas ideales es la clásica de la cesión con obligación de compra en función de un rendimiento concreto en número de partidos para diferir el pago a la temporada siguiente, siempre con cantidades que superan los diez millones y compartiendo la propiedad con el equipo de origen. En estos días se espera afinar aún más en los objetivos verdiblancos para estos puestos.

Cabe recordar que el Betis tiene actualmente en su plantilla a Altimira, Marc Roca, William Carvalho y Mateo, a la espera de hacer oficial el acuerdo ya registrado con el Atlético para el traspaso de Johnny Cardoso, que no empezará la pretemporada con los verdiblancos. Con Altimira se cuenta aunque el mercado puede articular alguna oferta por el catalán. Marc Roca se encuentra lesionado y buscará estar recuperado para el inicio liguero, pero en los primeros compases de la preparación no estará con el equipo. William Carvalho tiene contrato hasta 2026 y está aún por ver qué sucederá con su futuro dado que no tiene ofertas convincentes para marcharse. Y Mateo seguramente empiece el trabajo estival y se le busque un destino como cedido cuando vayan llegando los refuerzos.

El segundo mediocentro que se buscará tras el primero de rendimiento inmediato que se quiere incorporar pronto, en principio, tiene el perfil similar a lo que se pretende para cuarto central: una inversión no muy alta por un jugador que puede crecer en Heliópolis. Una apuesta de futuro en el mercado. Es la idea que actualmente está en la planificación bética pero luego las vicisitudes del verano llevarán a una u otra opción en función de las oportunidades que se presenten o generen.

La opción de Dani Ceballos, un clásico de cada verano, no está contemplada a día de hoy en el Betis. Como siempre, sólo si se rebaja su sueldo casi a la mitad y el Madrid le deja salir gratis. Tuvo su opción el utrerano en el verano de 2022 y también en el 2023, cuando decidió renovar con el conjunto blanco hasta 2027. Ahora está a la espera de saber definitivamente si Xabi Alonso cuenta con él y, como no le da muchos minutos en el Mundial de Clubes, se revive la serpiente de verano con su posible retorno al Betis. En Heliópolis saben que su sitio ideal es como sustituto de William Carvalho pero en este momento no es viable la operación. Otra cosa es que todo encaje en el tramo final del mercado, que en esos días suelen suceder acontecimientos inesperados y lo imposible se vuelve probable.