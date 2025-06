El Betis y la lista de pretendientes por Jesús Rodríguez

El nombre de Jesús Rodríguez está apuntado en muchas direcciones deportivas de clubes europeos. El joven valor del Real Betis ha llamado mucho la atención en su primera temporada en la élite y, a pesar de que en septiembre renovó su ... vinculación hasta 2029 y que cuenta con una cláusula de rescisión de 35 millones ampliable a 50 si el club heliopolitano le aumenta el contrato, está en el mercado. Intermediarios y agentes han movido la opción de Jesús Rodríguez en diferentes ligas buscando una propuesta que pudiera convencer en las oficinas del Villamarín, donde aún no se ha recibido ninguna oferta oficial mientras aguardan expectantes los movimientos que pueda haber con su canterano.

Jesús Rodríguez fue titular y marcó el gol de España en el último duelo de la fase de grupos del Europeo sub 21 ayer ante Italia y en el Betis esperan que puedan ver crecer su cotización en el mercado en este escaparate. Su buen desempeño con el primer equipo, sobre todo entre enero y abril, le han valido un incremento notable en su valor en el mercado. En el Betis tienen claro que no saldrá por menos de 35 millones de euros aunque el plan previsto es que el joven futbolista pueda permanecer una campaña más para que se afiance con los mayores y pueda hacer incrementar incluso más su valor jugando una temporada completa.

Clubes como el RB Leipzig, Liverpool, Aston Villa y Como se han movido no sólo para conocer las condiciones de Jesús Rodríguez en el Betis y lo que pide el club verdiblanco por sus servicios. Los dos primeros han seguido al extremo con ojeadores y el club de Birmingham entabló conversaciones ligeras con los dirigentes béticos en las que se evidenciaron las diferencias económicas existentes. El conjunto italiano sí ha dado un paso más con el entorno del futbolista pero tampoco ha formulado oferta formal a la entidad heliopolitana.

Como en otras operaciones que están moviéndose este verano, la de Johnny Cardoso es una de ellas (la agencia de representación de ambos futbolistas es la misma), el Betis se mantiene firme dado que no tiene la necesidad de vender al poder cuadrar las cuentas de la 2024-25 con la lluvia fina de traspasos (Juanmi, Sabaly, Mendy, Collado). Todo va a depender de la voluntad de los futbolistas y de la cuantía de las propuestas que vayan llegando, dado que esos ingresos servirán para reconstruir el plantel con las primeras opciones que tiene la dirección deportiva en el mercado. Por ahora no llega nada en concreto por Jesús Rodríguez y todos están a la espera de su evolución en el Europeo sub 21 con España.