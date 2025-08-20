Betis: Iker Losada, a un paso de marcharse al Levante

El Betis está a punto de cerrar la cesión de Iker Losada al Levante. Fuentes de la negociación han confirmado a ABC de Sevilla que el acuerdo está encauzado, pero no está cerrado.

Losada se ha entrenado este miércoles con total normalidad bajo las órdenes de Manuel Pellegrini, que será el que dará la última palabra para que la operación salga adelante. El joven mediapunta no tuvo minutos en el debut liguero del Betis frente al Elche, partido que finalizó en tablas (1-1).

El Betis invirtió 1,8 millones en el fichaje de Losada en el verano de 2024 procedente del Racing de Ferrol pero no acabó de entrar en los planes de Pellegrini durante el arranque de la temporada, a pesar de poder tener más oportunidades por la lesión de Isco y las ausencias de Lo Celso. Su rendimiento no fue convincente y se marchó al Celta en el mercado de enero.

Ahora su verano ha sido algo movido dado que siempre estuvo en la rampa de salida para una cesión pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. En el Betis han estado manejando el interés tanto del Levante como del Elche para hacerse con sus servicios a préstamo.

No obstante, parece que el cuadro levantinista es el que finalmente se va a hacer con Losada para esta temporada. El jugador tiene contrato con el Betis hasta 2029.