El Betis se guarda la opción de recuperar a Petit en enero

El Real Betis anunció en la tarde de este viernes la cesión por una temporada de Gonzalo Petit al Mirandés. La idea del club verdiblanco es que el joven delantero uruguayo, de 18 años, aproveche este préstamo en el equipo de LaLiga Hypermotion para adaptarse al fútbol español y poder darle rienda suelta a las excelentes condiciones que han hecho que fuera contratado por los heliopolitanos a cambio de seis millones por el 85 por ciento de sus derechos procedente del Nacional de Montevideo. Con su salida el Betis libera una de las plazas de extracomunitario, que ahora siguen ocupando Natan y Deossa.

En la dirección deportiva del Betis, dirigida por Manu Fajardo, han querido elegir bien el destino para este futbolista porque quieren que Petit siga los ejemplos de Panichelli, Raúl García de Haro, Nicola Jackson o Riquelme como jugadores que han sido cedidos al Mirandés para dar un salto hacia el nivel élite y ganar valor en el mercado. Ahora es el momento del uruguayo, quien ha firmado por una campaña sin opción de quedarse en el conjunto burgalés pero con unas determinadas condiciones ventajosas para los de Heliópolis.

En primer lugar, el Betis tiene fijada en el contrato una ventana por la cual puede romper el préstamo de Petit al Mirandés para reincorporar al jugador en el mercado de enero. Esta posibilidad se abre por si el futbolista destaca sobremanera y en Heliópolis quieren que esté ya a las órdenes de Pellegrini o bien por si el futbolista no encaja en el Mirandés y puede buscarse otro destino más favorable.

Además, como suele pasar en los préstamos de futbolistas en edad temprana y con necesidad de minutos, el Betis ha conseguido que el Mirandés firme una cláusula por la que habrá penalizaciones económicas para el equipo burgalés si Petit no juega un mínimo de encuentros. Y es que la idea es que el uruguayo rinda al máximo en Miranda y pueda volver con mayores galones.

Esta cláusula, además, tiene sentido teniendo en cuenta que más de una decena de equipos se había dirigido al Betis solicitando el préstamo de Petit. De hecho, el club de destino anunció su incorporación señalando que «Petit elige el Mirandés», teniendo en cuenta la competencia de otros equipos que han pretendido al atacante.