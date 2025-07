El Betis encuentra a su nuevo Cardoso en Milán

Johnny Cardoso terminó con su participación internacional en la Copa de Oro sin poder disputar la final por un problema físico. Un contratiempo que ya no preocupa al Betis, quien tiene acordado desde hace días la salida del internacional por Estados Unidos ... rumbo al Atlético de Madrid. La tardanza en la oficialidad es parte del negocio que han trazado sevillanos y madrileños en varias reuniones en la capital de España, sin que ninguno pueda retroceder en la venta del mediocentro al conjunto rojiblanco. Por esto mismo, el Betis lleva tiempo peinando el mercado en la búsqueda de ese mirlo blanco en el que nadie haya reparado y le ayude a dar un paso más en la mejora de su plantilla, pese a perder con Johnny a uno de sus mejores jugadores en el año y medio que ha vestido la elástica verdiblanca. Y el tiro lo ha lanzado hacia Milán. El Betis ya está negociando por Kristjan Asllani, mediocentro albanés del Inter, quien ha participado activamente en el Mundial de clubes y que a sus 23 años, sin continuidad real en el equipo italiano, está abierto a un cambio de aires como el verdiblanco.

Es la opción preferente para suplir el adiós del todoterreno Cardoso, sin dejar de lado otras que el club sigue teniendo activas. Porque el plan bético pasa por contratar dos jugadores para el mediocentro. Uno de corte más defensivo o posicional, donde Asllani encaja a la perfección, mientras por otro lado se busca a ese hombres con más toque de balón y llegada al área. Con más fútbol para asociarse con esos jugadores de tres cuartos de campo. El italiano Mandragora entra en este perfil, aunque la Fiorentina se cierra en banda en cantidades prohibitivas pese al año que le resta de contrato, mientras que en paralelo intenta que firme su renovación.

En este caso Asllani es un perfil que podría asemejarse más a Guido Rodríguez o al acercamiento que intentó el Betis con Enzo Barrenechea, pivote del Aston Villa y que el pasado curso estuvo cedido en el Valencia. El precio por el argentino también lo consideraban por el Benito Villamarín como disparatado -los inicios de mercado siempre marcan precios altos-, por lo que han centrado el objetivo en Asllani, con el que están negociando sobre una base imaginativa o de ingeniería económica en el sentido de no asumir un coste tan elevado como el propio que abonó el Inter al Empoli hace dos veranos, que ascendía hasta los 12 millones cuando el pivote era un proyecto de buen futbolista.

La idea del Betis es la obtener una propiedad compartida, es decir, lo mismo que ha firmado por Rodrigo Riquelme y el Atlético, por lo que la inversión no supere los ocho millones. Una fórmula que piensan en el Benito Villamarín que también agrada al Inter por ese reparto que pueden hacer de la posible revalorización del jugador albanés. La intención del consejo de administración del Betis es que la operación no se demore para que Manuel Pellegrini tenga al futbolista a sus órdenes lo antes posible, incluso en la pretemporada en Portugal, aunque ahora esté disfrutando de sus merecidas vacaciones tras participar en el Mundial de clubes, donde ha sido uno de los jugadores fijos en el once interista para el nuevo entrenador del gigante italiano, como es el rumano Cristian Chivu.

De todos modos, al nuevo técnico le han prometido importantes refuerzos y tampoco es reacio a dejar marchar al albanés si le terminan firmando a un jugador más contrastado. Al Betis históricamente le están saliendo bien este tipo de operaciones, dejando claro al club con el que comparte ficha o derechos que se trata de un equipo el verdiblanco al que no le tiembla el pulso a la hora de vender, que está más que abierto a ello si con un traspaso se benefician las partes. Por ese motivo ha encontrado un filón con clubes como el Barcelona, ahora el Atlético o como puede ser también el Inter. Entidades con unas posibilidades económicas muy superiores a las béticas, pero que entienden cómo funciona este tipo de negocios con futbolistas que no dan el nivel esperado para clubes que siempre están en Champions, no para otros como el Betis que aspira a meterse en ese selecto club.

Negociaciones paralelas

Después de haber cerrado los fichajes de Álvaro Valles, Junior Firpo (a falta de anuncio oficial), Rodrigo Riquelme o la compra definitiva del brasileño Natan, el Betis se afana en cerrar a uno de los dos mediocentros que tiene planeado firmar, siempre y cuando dé salida definitiva a William Carvalho, una de las labores de Manu Fajardo y su equipo en este tiempo previo al inicio de la pretemporada y que no desean tampoco alargar, por ese sentimiento de pertenencia que además tiene el entrenador con el pivote portugués, al que siempre ha tratado con deferencia y ha contado con sus servicios a la mínima que le ha visto con posibilidades de ayudar.

El Betis desea quitarse su salario en el último año de contrato y liberar así el espacio necesario para realizar otra incorporación en la sala de máquinas, que se quedaría únicamente con Sergi Altimira y Marc Roca del pasado curso, esperando que los dos fichajes que se realicen, comenzando por el propio Kristjan Asllani, ofrezcan alternativas diferentes al entrenador en esa demarcación, encajando en todo aquello que necesita el entrenador.

Piensan en el club heliopolitano, y no sólo a raíz de la final de Conference perdida, que necesitan algo más de músculo en esa zona del campo, toda vez que de centro del campo en adelante se ha firmado velocidad para correr al ritmo que marquen los pases de Isco. Por detrás del malagueño se quiere fútbol y piernas. Presencia física de jugadores que abarquen mucho campo, como sería el también pretendido Mandragora. Un nuevo Betis al que se le da forma desde las salidas. El sustituto de Johnny Cardoso, más cerca.