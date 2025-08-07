El Betis cierra el traspaso de Perraud al Lille

Romain Perraud, en el único partido de la pretemporada 2025 que ha jugado con el Betis

El Real Betis ha dejado cerrado el traspaso de Romain Perraud al LOSC Lille francés durante la jornada de este jueves. Tanto ha sido así que el futbolista, que se encontraba junto al resto de la expedición bética que desde el lunes se encuentra en Marbella, se ha despedido esta misma noche de sus compañeros y del cuerpo técnico y ha abandonado la concentración verdiblanca, tal y como ha podido conocer Alfinaldelapalmera.com.

El Betis y el conjunto galo han cerrado la operación, a falta de que sea oficial, en unas cifras cercanas a los tres millones de euros más variables, con lo que el club heliopolitano podrá recuperar lo invertido por Perraud hace poco más de un año, en torno a 3,5 millones de euros.

La operación de traspaso de Perraud ha cogido velocidad durante este jueves. Mientras el futbolista sólo entrenaba por la mañana con el resto de compañeros a las órdenes de Pellegrini, dado que el técnico chileno había dado descanso a los futbolistas por la tarde, los clubes se acercaban en sus posturas. Al final, Betis y Lille han alcanzado un principio de acuerdo por prácticamente tres millones de euros más variables que harán que los verdiblancos recuperen lo pagado por el lateral zurdo francés en el 2024.

En la cena, ya con todos los miembros de la expedición de regreso al hotel Barceló Marbella, Perraud ha tenido la oportunidad de despedirse uno por uno de todos sus compañeros, así como también de Manuel Pellegrini (quien, según nuestras informaciones, ha invitado al plantel) y su equipo de trabajo, y posteriormente ha abandonado la concentración verdiblanca en la Costa del Sol.