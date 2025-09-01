El Betis cierra el fichaje de Antony

El Betis ha llegado en las últimas horas a un principio de acuerdo para el fichaje de Antony. El pacto entre el club verdiblanco y el Manchester United finalmente se resuelve en 22 millones de euros fijos más tres en variables mientras el club inglés conserva el 50 por ciento de una posible plusvalía. Está programado que el extremo viaje a Sevilla en las próximas horas y pase el reconocimiento médico para firmar el contrato de larga duración con los heliopolitanos.

Se concreta así el retorno del brasileño en una operación que ha marcado el verano verdiblanco. Antony cumple su deseo tras expresar su voluntad de retornar a Heliópolis y rechazar otras propuestas.

Las partes han resuelto las diferencias sobre los seis millones que el United debían pagar al jugador con sus agentes para que todo pudiera formalizarse antes del final del mercado de esta noche.

Todas las partes han cedido en esta cantidad de seis millones para poder acabar con esta negociación, que aún ha de ser firmada pero que con este principio de acuerdo se formalizará en estas horas.

Antony firmará por cinco temporadas con el Betis y su salario estará ajustado a los límites del Betis en su plantilla, con lo que igualará las cantidades que percibe Isco.

Más temas:

Betis

Pellegrini