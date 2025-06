Betis y Atlético aprietan buscando un acuerdo para el traspaso de Johnny Cardoso

El Real Betis y Atlético de Madrid han intensificado en las últimas horas los contactos por Johnny Cardoso, incluso con reuniones presenciales, y esperan dar los pasos definitivos para poder cerrar los términos de esta operación en breve. Las partes buscan un entendimiento ... para satisfacer la intención verdiblanca de un ingreso relevante y la rojiblanca de complacer a su entrenador, que ha marcado al internacional estadounidense como la opción número uno para su centro del campo. Tras las primeras conversaciones entre los clubes, que escenificaron una distancia en las posturas por el centrocampista, los dirigentes han dado en las últimas horas nuevos pasos para buscar un acuerdo satisfactorio para todas las partes y esperan continuarlos en unos días. Ni los 40 millones de euros puros en los que el equipo bético tasó inicialmente al estadounidense ni tampoco esos 25 que ofreció como fijos el club madrileño, aunque en su propuesta se establecieran otras variables que incrementarían esa cantidad y se acercarían, a nivel global, a las cifras iniciales propuestas en Heliópolis.

Se produjo, pues un nuevo encuentro esta semana pero aún no se ha alcanzado un acuerdo definitivo entre Betis y Atlético, pero sí se han acercado las posturas de forma relevante. De tal forma que se apunta a que la semana próxima debe haber otro empujón a la operación para poder dejarla ultimada. El club bético aceptaría una ligera rebaja en sus pretensiones económicas, pero recibiendo otras contraprestaciones presentes y futuras; el club de la capital de España, por su parte, también aceptaría elevar su propuesta económica, aunque para ello también solicitaría otras cuestiones que podrían afectar a negociaciones futuras entre los clubes. Una búsqueda de puntos en común que permita avanzar en un acuerdo, que hasta el momento no está siendo nada sencillo y que demanda imaginación entre los actores intervinientes para que pueda llevarse a cabo.

Mientras, el Betis ha recibido acercamientos de equipos como el Wolverhampton y el Nápoles preguntando las condiciones de Johnny Cardoso. En el Betis hablan de forma directa con el Atlético pero también saben que es un futbolista con mucho mercado a nivel internacional y con una cotización alta dado su nivel y su edad (24 años). El jugador ya le expresó a los dirigentes verdiblancos que negociaran con el equipo madrileño dado que su apuesta es continuar su carrera con un técnico que le ha convencido situándolo como primera opción de refuerzo en esa posición. El club dirigido por Miguel Ángel Gil suele hacer importantes desembolsos todos los veranos en operaciones como las que hizo por Gallagher, Sorloth o Julián Álvarez la temporada pasada o está tratando ahora con Baena. En el Betis lo saben y quieren hacer valer el precio por el que han tasado a su futbolista.

Pese al interés de otros clubes en Johnny Cardoso, el Atlético tiene como arma ese acuerdo ultimado con el futbolista. Tanto la propuesta económica como la deportiva seducen al centrocampista, que entiende que sería un paso más en su carrera. Eso sí, el estadounidense no pretende ejercer más presión sobre el Betis y aguarda a esa negociación entre los clubes para que su salida se produjera de la mejor manera posible. Tras llegar al club verdiblanco en diciembre de 2023 por unos seis millones de euros, Johnny Cardoso dejaría apenas año y medio después una cantidad muy superior en las arcas béticas, aunque hubiera que descontar ese porcentaje que se reservó Internacional cuando lo traspasó al Betis, que ronda el quince. Con un cinco para sus agentes. Poner de acuerdo todas estas cifras es clave para que la operación pueda salir adelante en clave bética.

Johnny Cardoso se encuentra en su país, concentrado con la selección de Estados Unidos, que disputa la Copa de Oro. El centrocampista se perdió el primer partido por un proceso febril, aunque, en principio, sí debe estar disponible para el segundo, que lo enfrentará a Arabia Saudí, invitada al torneo. Con la mente puesta en ayudar a su equipo nacional, Johnny espera noticias de esas conversaciones a tres bandas entre el Betis, el Atlético y sus agentes, aunque su idea sí sería la de aceptar la propuesta colchonera.

El Betis, que no tenía en sus planes de verano el traspaso del pivote, sí se ha abierto a negociar con el Atlético, pero siempre entendiendo que el valor de Johnny Cardoso está por encima de esos 25 millones de euros que se fijaron el pasaso verano como opción de compra para el Tottenham. El club bético, que aceptó esa condición para poder cerrar el fichaje de Lo Celso, valora que el pivote se ha revalorizado en esta temporada, tras convertirse en una de las piezas indiscutibles para Pellegrini en la medular. El paso adelante dado por Johnny Cardoso tras la salida de Guido Rodríguez ha elevado tanto su cotización en el mercado como su relevancia en el equipo, de ahí que los dirigentes béticos solicitaran una cantidad muy superior para su traspaso. El Tottenham no ha alcanzado un acuerdo con el jugador, que tiene otras miras, por lo que no irá a la Premier. De esta forma esa acuerdo entre clubes queda sin efecto y en el Betis saben que la opción principal es llegar a un pacto con el Atlético. La fórmula se está definiendo con futbolistas jóvenes y opciones por otros que están en la bolsa o cantera del club rojiblanco de cara a que en el Betis puedan acercarse a los 40 millones que solicitaron inicialmente por uno de sus futbolistas más importantes y el valor de mercado más alto que está en su propiedad en su plantilla actual.