Antony espera al Betis con más clubes al acecho

El porvenir de Antony Matheus sigue en el aire. Su presente está, desde hace pocos días, de nuevo en Mánchester, donde, después de ejercitarse en solitario en sus vacaciones en Brasil con las prendas que vistió durante su cesión en el Real Betis, ... ha comenzado la pretemporada 25-26 con el United. Pero si por él fuera su futuro volvería a estar en Heliópolis. El extremo brasileño tiene claro su deseo, que no es otro que vestir de nuevo la camiseta que luce el escudo de las trece barras y jugar para el equipo que tan feliz le hizo personal y profesionalmente en los últimos cuatro meses de la campaña 24-25.

El futbolista de Sao Paulo se unió en los últimos días del mercado invernal al equipo que dirige Manuel Pellegrini con toda la humildad del mundo, sabiendo lo mal que lo había pasado en Inglaterra en las temporadas anteriores —prácticamente sólo rindió bien con los Red Devils en su primer curso allí, el 22-23— y sin tener en cuenta los casi cien millones de euros que el United pagó en el 2022 al Ajax para hacerse con sus servicios. Antony, junto con la recuperación de Isco, la irrupción de Jesús Rodríguez y la incorporación también invernal del Cucho Hernández, le dieron al equipo bético ese plus competitivo que necesitaba en ese momento para empezar una segunda vuelta en LaLiga en la que volvió a finalizar sexto clasificado y unas rondas eliminatorias de la Conference League en las que el primer equipo heliopolitano alcanzó la final por primera vez en su historia en lo que respecta a las competiciones europeas. Así que el jugador, que ha sido muy feliz en el Betis, quiere seguir siéndolo en Heliópolis de cara a la campaña 25-26, donde ha encontrado un contexto perfecto para desarrollar su mejor fútbol, y así se lo ha hecho saber por activa y por pasiva, a través de sus representantes, al conjunto británico.

En el Betis, por su parte, con el beneplácito de Pellegrini, el deseo de seguir contando con los servicios de Antony es mutuo y por eso, de diversas formas, ha mantenido negociaciones, tanto con los agentes del extremo como con el Manchester United prácticamente desde que finalizó el curso 24-25 para los verdiblancos tras la disputa de la final de Breslavia ante el Chelsea, aunque todos saben de la complejidad de la operación. Por eso no se ha producido acuerdo alguno hasta el momento, de ahí que el futbolista, después de unos días más de vacaciones por haber sido convocado con Brasil para los partidos de junio, ante Ecuador y Paraguay —premio recibido por su recuperación para el fútbol en el Villamarín—, se haya incorporado a la pretemporada del United en vez de ponerse a las órdenes de Pellegrini en Almancil (Portugal).

Mientras que la absoluta prioridad de Antony es volver a vestir de verdiblanco, el club propietario de sus derechos, el Manchester United, busca recuperar de alguna manera la inversión que hizo por él en su día, principalmente a través de un traspaso, aunque no descarta una cesión con una compra preferiblemente obligatoria, queriendo el Betis en este caso compartir porcentajes de la propiedad del extremo paulista. Hay cierto baile de cifras según las informaciones provenientes de Inglaterra respecto a la cifra por la que el conjunto mancuniano dejaría marchar ahora a Antony, pero pueden estar nuestros lectores seguros de que no será menor de 40 ó 50 millones de euros. Por ejemplo, en Brasil se ha publicado en los útlimos días que el United le habría solicitado al Brighton y al Newcastle, los últimos conjuntos británicos en llamar a su puerta para poder fichar al brasileño, una cifra cercana a los 58 millones de euros, una cantidad a la que en Heliópolis, evidentemente, tampoco pueden llegar. Otro aspecto a tener en cuenta es que el futbolista debería también bajarse su sueldo, algo a lo que está dispuesto y así lo ha comunicado a todas las partes en su máximo deseo de volver a recalar en el Betis. Además de los dos conjuntos ingleses anteriormente mencionados, alemanes como el Leverkusen o el Leipzig también esperan ofertar por el brasileño.

Con los descartes

Antony, que ha adelantado su regreso a Mánchester ya que tenía de permiso hasta finales de julio para encontrar una solución a su situación, se unió hace pocos días a la pretemporada 25-26 del United, pero hasta el momento no participa en los entrenamientos grupales a las órdenes de Rúben Amorim, sino que el brasileño trabaja junto a jugadores como Rashford, Sancho y Garnacho con los que no cuenta el técnico portugués y por los que el club británico desearía recaudar una cantidad importante de dinero para paliar la ausencia de ingresos en concepto de competiciones europeas de la próxima campaña, ya que no consiguió el billete para Europa. El Betis continúa esperando que no fructifiquen las posibles ofertas que le lleguen al United por Antony y ahí, cerca del final del mercado, volverá a apurar sus opciones para repatriarlo.