Antony le comunica al Manchester United que su prioridad es seguir en el Betis

Antony ha dado el primer paso para poder continuar como jugador del Real Betis en la temporada 2025-26. Después de su fructífera cesión desde enero hasta el final de campaña, el brasileño le ha comunicado al Manchester United sus intenciones de ... futuro. Ahí marca como prioridad absoluta continuar en Heliópolis. Así se lo ha hecho saber directamente el atacante al club inglés, propietario de sus derechos hasta junio de 2027, en una conversación mantenida recientemente. Quería el United conocer el parecer de Antony antes de entablar cualquier tipo de diálogo en el mercado, dado que tienen claro en Old Trafford que el brasileño no va a continuar en sus filas. Y es que el jugador descarta absolutamente volver a la Premier League y considera que su escenario ideal está en LaLiga y más concretamente en el Betis, donde ha tenido un papel protagonista que echaba de menos y desde donde se hará el máximo esfuerzo posible para hacerse con sus servicios, aunque no será una operación fácil más allá del protagonismo mostrado por los dirigentes de la entidad. Ahora es el momento para los dirigentes béticos, que tienen programada una visita a Old Trafford para negociar la cesión con opción u obligación de compra. En todo caso, el United quiere ver cómo está el mercado de ventas y ha tasado al jugador en una cifra algo superior a los 40 millones de euros.

Y es que la opinión de Antony es muy poderosa, como la de cualquier tipo de jugador, en una negociación con este marco. Se alude siempre que «el futbolista juega donde quiere» pero esa aseveración tiene sus aristas. El United pagó en el verano de 2022 casi cien millones de euros al Ajax para hacerse con sus derechos y quiere recuperar parte del valor invertido aprovechando ahora que Antony ha elevado de nuevo su caché gracias a los 26 partidos que ha disputado como bético, con un balance de nueve goles y cinco asistencias, convirtiéndose en el mejor fichaje de LaLiga en el mercado de invierno y en una de las claves para que los de Manuel Pellegrini finalizaran sextos y alcanzaran la final de la Conference League. Es el técnico chileno uno de los puntos fuertes que tiene el Betis para esta decisión de Antony dado que le ha dado su sitio en la plantilla y sobre el terreno de juego. Muchos compañeros como Isco, Fornals, Bartra o Aitor han reclamado que tanto el brasileño como el club verdiblanco han de lograr que continúe una campaña más para tratar de conseguir los ambiciosos objetivos que se marca la entidad para la 2025-26. Que sea año de Mundial también pesa para el jugador dado que acaba de volver a una citación en el estreno de Carlo Ancelotti en su nuevo puesto y desea mantener el protagonismo y nivel que ha encontrado en el Villamarín para tener opciones de estar en la cita de México, Estados Unidos y Canadá. La comunicación de Antony al United coincide con la intención del Betis de viajar a Manchester para cerrar la operación de cara a la 2025-26 con cláusulas opcionales u obligatorias que puedan materializar la compra de un porcentaje de los derechos del brasileño a partir de 2026. Ven en Heliópolis que hacer una apuesta ya firme este verano por Antony es inviable para sus arcas y quieren ir de la mano con el United contribuyendo a la revalorización del futbolista para que todos pueda ganar más en esta asociación. La voluntad del futbolista puede ayudar a que vuelva a ajustarse su salario de cara a poder encajar en el límite de gasto del Betis y también a forzar a los ingleses a llegar a un acuerdo con los verdiblancos si se niega a ir a otros clubes en estos momentos. De ahí que las partes traten de dialogar en estos días para evitar que este asunto se prolongue, algo que perfectamente puede pasar, y condicione los siguientes movimientos del Betis en este mercado dada la trascendencia sobre el césped y en la economía de una incorporación de estas características. Un peligro real para el Betis en cuanto al futuro de Antony está en el Bayer Leverkusen, que acaba de incorporar a Erik Ten Hag como entrenador. Éste fue quien hizo explotar al brasileño en el Ajax y quien convenció a los dirigentes del United para contratarlo en 2022. En Manchester no tuvieron momentos exitosos ambos pero ahora desde Alemania ha vuelto a surgir la opción de unirlos de nuevo, acercándose el club alemán a los 40 millones de euros que solicita el inglés para desprenderse de Antony. Ya se verá en las próximas semanas cuál es la decisión final de las partes.

