Amorim pasa de Antony: el brasileño se queda fuera del primer partido del United

No por esperado, después de una pretemporada al margen de sus compañeros, deja de ser significativo que Antony se haya quedado fuera de la convocatoria de Rúben Amorim para el estreno en la Premier ante el Arsenal. Aunque el brasileño sí fue inscrito por el Manchester United, con el dorsal '21' a diferencia de Jadon Sancho que se quedó sin número, el técnico portugués no ha contado con él para el primer partido de la temporada, lo que alimenta el sueño del Betis.

La situación de Antony continúa siendo incierta. El deseo del futbolista pasa por recalar de nuevo en el Betis, pero el United sigue presionando para que acepte alguna propuesta de traspaso que le permita recuperar parte de lo invertido en su momento. El club verdiblanco, mientras tanto, se mantiene a la espera de que su propuesta de préstamo, que podría incluir la compra de un porcentaje, pueda cristalizar antes del cierre de mercado.

«Los refuerzos están más o menos claros por los que se han ido, necesitamos un mediocampista, Antony u otro en esa banda, analizando de acuerdo a salidas de aquí a final del plazo. ¿Si he hablado con Antony? No, no he hablado con él desde el día que se marchó. Él y todos saben la opinión que tenemos en el cuerpo técnico. Hay un conocimiento mutuo por ambos lados y por supuesto que sería un gran refuerzo que pudiera continuar con nosotros por cómo lo hizo el año pasado», expuso esta mañana Manuel Pellegrini al ser cuestionado por una posible vuelta del brasileño.

De momento, Antony tiene que continuar en Mánchester, aunque sea para seguir desde la grada el primer compromiso de la temporada del United. Amorim lo descartó al inicio del verano y ahora, aunque tenga dorsal, sigue al margen del equipo, tras esa decisión del entrenador de no meterlo ni siquiera en el banquillo.