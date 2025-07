El entorno de Mandragora presiona a la Fiorentina nombrando al Betis

El Betis está decidido a reforzar su centro del campo durante este mercado de fichajes veraniego. El club verdiblanco ha dejado salir a Johnny Cardoso y William Carvalho y deberá sumar efectivos en esta zona del campo para poder afrontar la temporada 25-26 con garantías. Son varios los nombres que permanecen en este sentido en la agenda de Manu Fajardo siendo uno de ellos Rolando Mandragora, centrocampista de la Fiorentina que sigue sin renovar con el equipo viola y que afronta su último año de contrato.

Stefano Antonelli, agente del futbolista, concedió una entrevista a los medios italianos en la cual habló sobre la situación del jugador: «Por ahora ha habido reuniones cordialisimas, pero no hay un acuerdo. No se puede decir que haya una calle que lleve a una puerta abierta a la renovación. La Fiorentina, no obstante, es un club maravilloso y la relación con ellos es maravillosa. Es importante saber que Rolando no sólo es querido por la Fiorentina, si no también por otros equipos. El Betis se ha interesado. Por el momento la Fiorentina no tiene intención de negociar nada, pero el camino está despejado y ya veremos».

Mandragora, de 28 años, es internacional absoluto con la selección italiana y tiene un valor de mercado de 12 millones de euros según el portal especializado Transfermarkt. La Fiorentina quiere seguir contando con el futbolista de cara a la próxima temporada y por ello se resiste a dejarlo salir trabajando en su renovación. No obstante, el Corriere dello Sport señala que la Fiorentina podría valorar la opción de dejar salir al futbolista si ve que las negociaciones con el futbolista no progresan próximamente ante el temor de que el precio del jugador vaya disminuyendo mientras se acerca su fecha de fin de contrato.