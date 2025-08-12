Acuerdo cerrado para el traspaso de Mendy al Rangers

El Real Betis y el Glasgow Rangers han cerrado el acuerdo para el traspaso de Nobel Mendy, a la espera de que se haga oficial en las próximas horas. El futbolista senegalés pasará esta tarde el reconocimiento médico en Barcelona con el conjunto escocés de cara a formalizar su incorporación. La venta reportará al Betis cuatro millones de euros por el 80 por ciento de sus derechos. Los verdiblancos pueden ver crecer esta cantidad a través de bonus que se consideran fáciles de conseguir y retienen un 20 por ciento en el caso de una futura plusvalía.

Mendy, de 20 años, disputó únicamente cinco encuentros con el primer equipo del Betis la pasada temporada, en la que no cumplió las expectativas como cuarto central tras Llorente, Bartra y Natan. El senegalés fue contratado por los verdiblancos en el verano de 2023 como cedido procedente del París FC. El club bético ejecutó la opción de compra de 850.000 euros por sus derechos en 2024 y ahora lo traspasa por una cantidad muy superior.

En las últimas semanas el Rayo Vallecano también se había interesado vivamente por Mendy pero el jugador prefirió la propuesta del Rangers, que es más interesante económicamente para el Betis. Los madrileños daban 2,5 millones por el 50 por ciento de los derechos del jugador pero el club escocés garantiza ya cuatro millones, a la espera de los bonus que pueden acabar reportando dos más, y los verdiblancos retienen el 20 por ciento de un futbolista de 20 años y con cierta proyección.

El PSV Eindhoven tuvo cerrado el fichaje de Mendy en el inicio del mercado por cuatro millones por el 80 por ciento pero los problemas burocráticos generados por no conseguir un visado especial de Senegal para poder jugar en la Eredivisie sin haber cumplido un mínimo de partidos en la élite o jugado en la selección absoluta de su país lo impidieron.

